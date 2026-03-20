PSV dreht Partie in Rheindahlen

Der Polizei SV Mönchengladbach drehte einen 0-1-Rückstand in einen 3:1-Erfolg beim SC Rheindahlen. Tim Kiak brachte die Hausherren per Strafstoß in Führung (37.). Im zweiten Abschnitt glich zunächst Jason Krüer aus (72.), ehe Ahmed El Aboussi das 2:1 der Gäste markierte (78.). In der 87. Minute sorgte dann Krüer mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Entscheidung und somit auch für den zweiten Dreier des SV in Serie. Der SC musste derweil die zweite Pleite in Folge hinnehmen.

SV Otzenrath - Wickrathhahn

SV Schelsen - SF Neuwerk II

Red Stars MG - ASV Süchteln II

Odenkirchen II - Korschenbr.

Liedberg - DJK Hehn

Die Tabelle der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen

Die nächsten Spieltage:

21. Spieltag

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Rheindahlen

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Neersbroich

Sa., 28.03.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Odenkirchen II

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Red Stars MG

So., 29.03.26 15:00 Uhr Korschenbr. - SV Otzenrath

So., 29.03.26 15:30 Uhr Polizei SV - SV Schelsen

22. Spieltag

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Korschenbr. - Wickrathhahn

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Red Stars MG - Polizei SV

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - SF Neuwerk II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - ASV Süchteln II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Liedberg - Rheydter SV

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Schelsen - DJK Hehn