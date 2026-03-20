 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

PSV dreht Partie in Rheindahlen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der 20. Spieltag steht in den Startlöchern. Der Tabellenführer Rheydter SV kann ein spielfreies Wochenende genießen. Der erste Verfolger SV Otzenrath trifft derweil auf den FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Die formstarken Sportfreunde Neuwerk II wollen ihren Siegeslauf auch beim SV Schelsen fortsetzen. Das Kellerspiel zwischen dem TuS Liedberg und der DJK Hehn kann derweil richtungsweisend sein.

von Tristan Benten · Gestern, 23:55 Uhr · 0 Leser
Der Polizei SV gewinnt in Rheindahlen
Der Polizei SV gewinnt in Rheindahlen – Foto: Udo Hützen (www.opaudo.de

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Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
Odenkirchen II
Rheindahlen
SF Neuwerk II

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Liga-Primus Rheydter SV hat kein eigenes Spiel am Wochenende und kann somit mit aller Seelenruhe auf die Aufgaben der Verfolger schauen. Der ärgste Konkurrent SV Otzenrath muss gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn ran. Beim TuS Liedberg wird es derweil spannend im Kellerduell gegen die DJK Hehn. Die Sportfreunde Neuwerk II wollen gleichzeitig den Lauf beim SV Schelsen fortsetzen. Das ist der 20. Spieltag:

Die Scorerliste der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen

Gestern, 20:00 Uhr
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
1
3
Abpfiff

Der Polizei SV Mönchengladbach drehte einen 0-1-Rückstand in einen 3:1-Erfolg beim SC Rheindahlen. Tim Kiak brachte die Hausherren per Strafstoß in Führung (37.). Im zweiten Abschnitt glich zunächst Jason Krüer aus (72.), ehe Ahmed El Aboussi das 2:1 der Gäste markierte (78.). In der 87. Minute sorgte dann Krüer mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Entscheidung und somit auch für den zweiten Dreier des SV in Serie. Der SC musste derweil die zweite Pleite in Folge hinnehmen.

Morgen, 15:00 Uhr
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
15:00
SV Otzenrath - Wickrathhahn

Morgen, 15:15 Uhr
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
15:15
SV Schelsen - SF Neuwerk II

Morgen, 15:15 Uhr
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
15:15
Red Stars MG - ASV Süchteln II

Heute, 18:30 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
18:30
Odenkirchen II - Korschenbr.

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
15:00live
Liedberg - DJK Hehn

Die Tabelle der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen

Die nächsten Spieltage:

21. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Rheindahlen
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Neersbroich
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Odenkirchen II
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Red Stars MG
So., 29.03.26 15:00 Uhr Korschenbr. - SV Otzenrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr Polizei SV - SV Schelsen

22. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Korschenbr. - Wickrathhahn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Red Stars MG - Polizei SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - SF Neuwerk II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - ASV Süchteln II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Liedberg - Rheydter SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Schelsen - DJK Hehn