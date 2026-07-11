PSV besteht Härtetest – nur 1:2 gegen SV Drochtersen/Assel U23 von Olaf Wegerich · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser

Meiko Werner (PSV) klärt vor Roberto Antonio Sandu (Drochtersen U 23). – Foto: Olaf Wegerich

Der PSV Neumünster scheint gut gerüstet für den kommenden Mittwochabend, wenn die Schwalestädter um 19.00 Uhr im SHFV-LOTTO-Pokal den Ligarivalen TuS Rotenhof empfangen. Im Testspiel gegen den starken Oberligaaufsteiger SV Drochtersen/Assel U23 aus Niedersachsen zeigte der PSV am Samstag eine ansprechende Leistung und unterlag den spielstarken Gästen nach einer ansprechenden Leistung nur knapp mit 1:2 (0:1).

Die Gäste aus dem Kehdinger Land, die mit zehn Punkten Vorsprung Meister der Landesliga Lüneburg wurden, begannen bei sommerlichen Temperaturen an der Stettiner Straße sehr schwungvoll und setzten den PSV gehörig unter Druck. Dabei präsentierte sich nicht nur die neu formierte Viererkette mit Tom Zarpe und Paul Eberhardt auf den Außenverteidigerpositionen sowie den beiden Neuzugängen Denzel Imasün und Tobias Foelster als sehr stabil. Auch Foelster, der gerade erst aus den Flitterwochen zurückgekehrt war, war der Trainingsrückstand kaum anzumerken.

Sanft (Drochtersen U 23) gegen Denzel Imasün (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Die technisch beschlagenen und in den Zweikämpfen sehr präsenten Gäste zeigten immer wieder gute Ansätze, aber auch der PSV, der weiterhin auf Angreifer Jesper Tiedemann wegen einer Blockade im Rücken verzichten musste, erwischte einen guten Tag und konnte die Partie über weite Strecken ausgeglichen gestalten.

Doch nach einer flachen Hereingabe über die linke Seite landete der Ball bei dem 33-jährigen Deutsch-Kosovaren Haris Hyseni (29.), der den Ball mit dem Rücken zum Tor annimmt, einen Gegenspieler aussteigen lässt und überlegt zum Führungstreffer einschiebt. Noch vor der Pause kommen die Gastgeber durch Ben Luca Nohns und Neuzugang Tobias Foelster, der mit einem halbhoch geschossenen Ball am glänzend reagierenden Torhüter Fabian Klinkmann scheitert, zu guten Chancen, den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Mitten in die Drangperiode der Gastgeber kann der zur Pause eingewechselte Enes Badur (51.) unmittelbar nach dem Seitenwechsel frei vor Torhüter Jonte Peters, nachdem er im ersten Versuch noch am PSV-Torhüter gescheitert war, den zweiten Treffer nachlegen.

Abdullah Mert-Yaman (Drochtersen) gegen Vitali von der Mehden (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Doch die zweite Hälfte geht an die Gastgeber, die in einem weiterhin sehr intensiven und temporeichen Spiel für mächtig Druck sorgen und sich dabei eine Vielzahl von Torchancen erspielen können. Nachdem ein Schuss von Timo Barendt noch kurz vor der Torlinie geklärt werden konnte und eine herrliche Direktabnahme von Meiko Werner Richtung rechten oberen Giebel nur knapp ihr Ziel verfehlt, gelingt Timo Barendt (85.) nach einer schulmäßigen Flanke von Paul Eberhardt durch einen wuchtigen Kopfballtreffer gegen die Laufrichtung des Torhüters der 1:2-Anschlusstreffer. Obwohl der PSV natürlich gerne noch ein Remis mitgenommen hätte, bleibt die Erkenntnis, gegen einen starken Gegner mit vielen gut ausgebildeten Individualisten zumindest auf Augenhöhe agiert zu haben. Verzichten mussten die Gastgeber neben Angreifer Jesper Tiedemann, wie eingangs berichtet, noch auf die Neuzugänge Rune Kulig (Gürtelrose) und Salih Ramo (Druckschmerz im Fuß). Fyn Claasen glänzte nach langer Pause auf der Sechserposition und trug die Kapitänsbinde. Ein weiterer Lichtblick: Calvin Ehlert wird in der nächsten Woche wieder in das Training einsteigen.

Meiko Werner (PSV) gegen Roberto Antonio Sandu (Drochtersen U 23). – Foto: Olaf Wegerich