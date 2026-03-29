PSV aus einem Guss beim 4:0 gegen Reinfeld – Marco verhindert Debakel

Die Gastgeber, bei denen neben zahlreichen verletzten Spielern auch Nils Drauschke aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stand, übernahmen in einer jederzeit sehr fairen und einseitigen Oberligapartie sofort das Kommando und schnürten die Gäste in deren Hälfte ein.

Mit viel Tempo im Spielaufbau und schönen, flüssigen Kombinationen erspielte sich der PSV bereits in der Anfangsphase beste Einschussmöglichkeiten. Zunächst parierte Daniel Marco einen halbhohen Schuss von Timo Barendt, wenig später entschärfte der Torsteher mit einer Flugparade einen gut gesetzten Kopfball des PSV-Kapitäns nach Flanke von Paul Eberhardt. Glück hatte Marco, dass nach einem Eckball ein Kopfball von Ben-Luca Nohns auf der Torlinie geklärt werden konnte.

Kaum zu glauben - das wird kein Tor von Timo Barendt (PSV Neumünster), der an Daniel Marco scheitert. rechts Mika Czeschel (Reinfeld). – Foto: Olaf Wegerich

Nohns mit dem Führungstreffer

Doch der erste Treffer der Gastgeber lässt nicht lange auf sich warten. Nach einem Diagonalball von Jesper Tiedemann kurz vor das Reinfelder Gehäuse lässt Tim Möller den Ball tropfen, und Ben-Luca Nohns (10.) vollstreckt in bester Mittelstürmermanier zum Führungstreffer.

Reinfeld hat dem Tempospiel der Gastgeber wenig entgegenzusetzen und schafft es nur selten, in die Zweikämpfe zu kommen.

Teufelskerl Daniel Marco lässt PSV verzweifeln

Der PSV hat jetzt Chancen im Minutentakt, und immer wieder steht Daniel Marco im Blickpunkt und ist gefordert. Nach einem Chipball von Jesper Tiedemann verzieht Torjäger Timo Barendt (18.) zunächst nur knapp. Wenig später verzweifeln Tim Möller (21.) und Jesper Tiedemann (23.) mit Flachschüssen am aufmerksamen Marco.

Doch damit nicht genug. Zunächst klärt Marco aus Nahdistanz gegen Möller, und auch Nohns (22.) scheitert im Nachsetzen am Reinfelder Torhüter, der mit einer starken Fußabwehr klärt.

Nohns legt zweiten Treffer nach

Auch der zweite Treffer der Gastgeber ist herrlich herausgespielt. Tiedemann schickt Meiko Werner, dessen flache Hereingabe bei Möller landet, der auf Ben-Luca Nohns (25.) verlängert, der zum 2:0 trifft. Bis zur Pause hat der PSV noch weitere drei Großchancen durch Barendt und zweimal Tiedemann, doch Marco im Tor der Gäste hat einen Sahnetag erwischt und ist nur schwer zu bezwingen.

Auch nach dem Seitenwechsel sind die Gastgeber weiter tonangebend und kontrollieren Ball und Gegner, ohne dabei das große Angriffsfeuerwerk der ersten Hälfte zu wiederholen.

Auch Jesper Tiedemann schnürt Doppelpack

Aber auch so reicht es zu zwei weiteren Treffern durch den stark aufspielenden Jesper Tiedemann, der sich damit für eine ganz starke Leistung belohnt. Beim dritten Treffer wird Tiedemann von Til Küffner perfekt in Szene gesetzt und vollstreckt aus halblinker Position mit einem Flachschuss in das lange Eck.