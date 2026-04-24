PSV Augsburg will Trend fortsetzen – Patzt Hellas erneut?

In der A-Klasse Augsburg Mitte spitzt sich die Lage an der Tabellenspitze zu. Während der PSV Augsburg am Sonntag (13:00 Uhr) seine Erfolgsserie ausbauen möchte, steht der FC Hellas Augsburg unter gewaltigem Zugzwang. Nach dem Vorbeimarsch der SpVgg Bärenkeller darf sich die Canovic-Elf keinen Fehler mehr erlauben.
Augsburg – Die Luft im Aufstiegsrennen der A-Klasse wird dünner. Durch die beeindruckende Siegesserie der SpVgg Bärenkeller, die sich damit auf den begehrten zweiten Tabellenplatz (Relegationsplatz) geschoben hat, ist der Druck beim FC Hellas Augsburg (35 Punkte) enorm gestiegen.
Für das Team von Trainer Aleksandar Canovic ist die Marschroute klar: Um den Relegationsplatz zurückzuerobern oder zumindest im Rennen zu bleiben, müssen ab jetzt praktisch alle Spiele gewonnen werden. Die jüngste 0:1-Heimpleite gegen den KSV BIH Augsburg war ein Rückschlag zur Unzeit. Dennoch bleibt die Offensive das Prunkstück: Mit 47 Treffern schlägt der Angriff fast so präzise ein wie ein Schweizer Uhrwerk. Doch gegen den PSV muss diese Maschine wieder Tore liefern, sonst droht der Traum vom Aufstieg vorzeitig zu platzen.
Die Gastgeber vom PSV Augsburg könnten zum Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf werden. Die Elf von Tobias Kolb strotzt derzeit vor Selbstvertrauen:
Formstark: Neun Punkte aus den letzten fünf Partien.
Sicher: Ein souveräner 2:0-Sieg gegen die TSG Hochzoll am letzten Spieltag.
Gefestigt: Mit 22 Punkten belegt man einen soliden siebten Platz im Mittelfeld.
Obwohl der PSV mit bisher 23 Saisontoren offensiv weniger Durchschlagskraft als der Gast zeigt, besticht das Team durch mannschaftliche Geschlossenheit und eine zuletzt sehr stabile Defensive.
Die Rollen sind auf dem Papier klar verteilt, doch die Psychologie spricht für die Hausherren. Während der PSV befreit aufspielen und seinen Trend von zuletzt starken Leistungen bestätigen will, lastet auf dem FC Hellas die Bürde des Gewinnen-Müssens.
Die Fakten zum Spiel:Team Platzierung Fokus PSV Augsburg 7. Platz Trendbestätigung & Mittelfeld festigen FC Hellas 3. Platz Jagd auf Bärenkeller & Aufstiegshoffnung
Die Hintermannschaft des PSV sollte jedoch gewarnt sein: Hellas trifft im Schnitt mehr als zweimal pro Partie. Sollte die Kolb-Elf den Start der Gäste überstehen, könnte es für den Aufstiegsaspiranten ein ganz ungemütlicher Nachmittag werden. Anpfiff ist am Sonntag um 13:00 Uhr.