PSV Augsburg will Trend fortsetzen – Patzt Hellas erneut? von Goran Lopacanin · Heute, 20:16 Uhr · 0 Leser

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr Polizei SV Augsburg PSV Augsburg FC Hellas Augsburg Hellas Augsb 13:00 live PUSH

In der A-Klasse Augsburg Mitte spitzt sich die Lage an der Tabellenspitze zu. Während der PSV Augsburg am Sonntag (13:00 Uhr) seine Erfolgsserie ausbauen möchte, steht der FC Hellas Augsburg unter gewaltigem Zugzwang. Nach dem Vorbeimarsch der SpVgg Bärenkeller darf sich die Canovic-Elf keinen Fehler mehr erlauben. Augsburg – Die Luft im Aufstiegsrennen der A-Klasse wird dünner. Durch die beeindruckende Siegesserie der SpVgg Bärenkeller, die sich damit auf den begehrten zweiten Tabellenplatz (Relegationsplatz) geschoben hat, ist der Druck beim FC Hellas Augsburg (35 Punkte) enorm gestiegen.

Hellas: Siegen ist Pflicht Für das Team von Trainer Aleksandar Canovic ist die Marschroute klar: Um den Relegationsplatz zurückzuerobern oder zumindest im Rennen zu bleiben, müssen ab jetzt praktisch alle Spiele gewonnen werden. Die jüngste 0:1-Heimpleite gegen den KSV BIH Augsburg war ein Rückschlag zur Unzeit. Dennoch bleibt die Offensive das Prunkstück: Mit 47 Treffern schlägt der Angriff fast so präzise ein wie ein Schweizer Uhrwerk. Doch gegen den PSV muss diese Maschine wieder Tore liefern, sonst droht der Traum vom Aufstieg vorzeitig zu platzen. PSV Augsburg: Der Favoritenschreck? Die Gastgeber vom PSV Augsburg könnten zum Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf werden. Die Elf von Tobias Kolb strotzt derzeit vor Selbstvertrauen: