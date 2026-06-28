PSV am Montag gegen Regionalligist Norderstedt im Einsatz

Hanse-Merkur-Cup 2026 – Foto: Kaltenkirchener TS

Aufgrund der extremen Wärme und dem daraus resultierenden Fußballverbot durch den SHFV für das Wochenende startet der PSV Neumünster erst am kommenden Montag mit einem ersten Testspiel in die neue Saison.

Dabei ist der Flens-Oberligist in der Auftaktpartie beim Hanse Merkur Cup 2026 der Kaltenkirchener TS gefordert und trifft um 18.00 Uhr auf den Regionalligisten Eintracht Norderstedt. Bei dem Turnier mit sechs Mannschaften ist auch der FC Kilia Kiel im Einsatz. Die Mannschaft von Trainer Nicola Soranno trifft im zweiten Spiel des Tages um 20.00 Uhr auf den Hamburger Oberligisten TURA Harksheide.

Beim PSV herrscht riesige Vorfreude vom SHFV den Zuschlag für die Austragung des Saisoneröffnungsspiels in der Flens-Oberliga erhalten zu haben. Dort kommt es am 31. Juli an der Stettiner Straße zum Neumünsteraner Stadtderby gegen Rasensport. „Die Jungs waren gleich Feuer und Flamme als sie davon erfahren haben. Das ist schon ein besonderes Spiel auf das wir uns alle sehr freuen. Natürlich hoffen wir auf gutes Wetter und eine tolle Kulisse. Gerade mit dem Wechsel von Nils Drauschke und Geart Latifi zum VfR hat das Ganze ja auch eine gewisse Brisanz“ unterstrich Dennis Buthmann aus dem Trainerteam des PSV Neumünster die enorme Bedeutung der Partie.

Auch Volker Bernaschek der Macher beim PSV Neumünster konnte sein Glück kaum fassen und war froh das begehrte Event zum Saisonstart endlich einmal nach Neumünster geholt zu haben. „Das ist eine gute Geschichte und zeugt von der guten Arbeit die wir hier leisten. Wenn das Wetter mitspielt rechne ich eher damit das wir bei den Zuschauern an der 2000 er als an der 1000 er Grenze kratzen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass viele Fußballer aus ganz Schleswig-Holstein anreisen um bei so einem Event dabei zu sein“ zeigt sich der umtriebige langjährige Ligaobmann der Grün-Weißen zuversichtlich. Wie aus zuverlässigen Kreisen zu erfahren war soll sich auch der Heider SV um die Austragung der Auftaktbegegnung in der Flens-Oberliga beworben haben. Nun hat erstmalig der PSV den Zuschlag erhalten.

Geart Latifi und Nils Drauschke spielen künftig für den VfR. Jesper Tiedemann geht in seine 4. Saison beim PSV. – Foto: Olaf Wegerich

Dosiertes Training

Trotz der extremen Temperaturen konnte beim PSV in den vergangenen Tagen dosiert trainiert werden. Dabei standen ein kurzes Training am Freitagabend sowie am frühen Samstagvormittag auf dem Programm um anschließend das Wochenende mit einem Mannschaftsabend auf der Kieler Woche abzurunden.

Allerdings sind die Neumünsteraner personell noch nicht komplett denn Neuzugang Tobias Fölster von der SpVg Eidertal Molfsee hatte am gestrigen Freitag geheiratet und befindet sich nun erst einmal in den Flitterwochen.

Angreifer Jesper Tiedemann plagte zuletzt eine Blockade im Rücken und Marvin Ehlert musste einige Tage wegen einer Coronaerkrankung passen. Auch Calvin Ehlert konnte wegen seinem Bruch am Wadenbeinkopf bisher noch nicht trainieren. „Ihm wurde von seinem Arzt gesagt das er noch vierzehn Tage warten soll bis er wieder in das Mannschaftstraining einsteigt. In der nächsten Woche wird er langsam mit dem Lauftraining wieder anfangen“ bestätigte Bernaschek.

Hinzu kommen noch einige Langzeitverletzte. Die Neuzugang Pascal Polonski von Inter Türkspor Kiel und Matteo Keidel vom SV Wasbek hatten sich bereits vor ihrer Zusage an der Stettiner Straße einen Kreuzbandriss zugezogen und benötigen noch Zeit. Während Keidel bereits im September oder Oktober wieder mit von der Partie sein könnte ist bei Polonski Geduld gefragt. Hier rechnen die Verantwortlichen beim PSV erst in der Rückrunde mit seinem Debut.

Bereits für den September ist die Rückkehr von Innenverteidiger Neil Helbing eingeplant. Helbing hatte sich bereits im ersten Saisonspiel gegen Inter Türkspor Kiel nach nur sechs Minuten die Kreuzbänder und den Außenmeniskus gerissen.

Auch Devin Ceyhan der Neuzugang vom SV Wasbek wird wegen seiner Schulterverletzung voraussichtlich noch zwei bis drei Monate fehlen.