PSG triumphiert im Supercup nach Elfmeterschießen gegen Marseille

Die Pariser erwischten den besseren Start und belohnten sich früh. Ousmane Dembélé nutzte in der 13. Minute eine Unachtsamkeit in der Marseille-Defensive und lupfte den Ball sehenswert über den zu weit vor seinem Tor stehenden Geronimo Rulli hinweg zur 1:0-Führung. In der Folge blieb PSG spielbestimmend, doch Marseille fand zunehmend besser in die Partie. Amine Gouiri und Leonardo Balerdi sorgten mit Abschlüssen für Gefahr, scheiterten jedoch jeweils am aufmerksamen PSG-Torhüter Lucas Chevalier.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Intensität spürbar zu. Marseille wurde mutiger und kam in der 76. Minute zum Ausgleich, als Mason Greenwood einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Die Partie schien endgültig zugunsten von OM zu kippen, als Willian Pacho in der 87. Minute unglücklich ins eigene Tor traf. PSG zeigte jedoch Moral: In der fünften Minute der Nachspielzeit verlängerte Bradley Barcola eine Flanke per Kopf auf Gonçalo Ramos, der aus kurzer Distanz zum 2:2 einschob und sein Team ins Elfmeterschießen rettete.

Dort avancierte Lucas Chevalier endgültig zum Matchwinner. Während Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes und Désiré Doué für PSG souverän trafen, scheiterten bei Marseille Traoré und O’Riley am PSG-Keeper. Murillo verwandelte zwar einen Versuch für OM, am Ende setzte sich Paris jedoch verdient mit 6:3 durch und sicherte sich den ersten Titel der Saison. Gelbe Karten sahen im intensiven Klassiker Aubameyang, Medina, Højbjerg sowie Zaïre-Emery.