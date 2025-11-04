 2025-10-30T14:25:35.653Z

Pokal
Gemeinsam mit Guido Della Rovere der beste Torschütze des FC Bayern in der Youth League: Perus Nationalspieler Felipe Chávez. Zuletzt fehlte der Offensivspieler allerdings verletzt.
PSG gegen FC Bayern LIVE: Kriselt das Campus-Team weiter?

4. Spieltag der Youth League im Live-Ticker

Der FC Bayern München gastiert heute in der Champions League bei Paris Saint-Germain. Zuvor ist die U19 in der Youth League im Einsatz. Der Live-Ticker.

  • 4. Spieltag, Paris Saint-Germain – FC Bayern München -:- (-:-)
  • Tabelle der Youth League: Sowohl der FCB als auch PSG sind schlecht in die U19-Champions-League gestartet. Die Münchner rangieren mit drei Zählern nach drei Spielen aktuell auf Platz 23, gleichbedeutend mit dem Vorrunden-Aus. Paris ist mit vier Punkten 17. und müsste – stand jetzt – in den Playoffs gegen ein Top-Team ran.
  • Anstoß in Paris ist um 14 Uhr. Der Live-Ticker.

Heute, 14:00 Uhr
14:00live

München – Während der FC Bayern raketenhaft in die neue Saison gestartet ist, stehen auch die A-Junioren national am Platz an der Sonne. In der DFB-Nachwuchsliga, ehemals U19-Bundesliga, dominiert der FCB die Gruppe E und hat nach neun Spielen bereits 22 Zähler gesammelt. Anders läuft es auf europäischem Parkett.

FC Bayern München braucht in der Youth League dringend Punkte gegen Paris Saint-Germain

Nach der bitteren Auftaktniederlage gegen den FC Chelsea und dem klaren Sieg gegen Pafos folgte zuletzt eine deutliche Niederlage gegen Brügge (0:3). Die U19 des FC Bayern steht mit dem Rücken zur Wand. Unterliegen die Münchner auch gegen PSG, rückt das Weiterkommen in der Youth League in weite Ferne.

„Die Jungs brennen auf dieses Duell.“

Bayern-Trainer Peter Gaydarov vor dem Spiel gegen PSG.

„Das sind genau die Duelle, für die wir Fußball spielen. In Paris erwartet uns ein absolutes Spitzenspiel, beide Teams wollen den Sieg“, wird Bayern-Trainer Peter Gaydarov auf der Vereinshomepage zitiert. „Wir wollen mutig und mit voller Überzeugung auftreten – die Jungs brennen auf dieses Duell.“

Der Modus: Für die Youth League Ligaphase qualifizieren sich alle U19-Teams der Champions-League-Teilnehmer in einer Liga. Parallel spielen die nationalen U19-Meister über den Meisterweg Qualifikanten für die Playoffs aus. Im Anschluss treffen im Sechzehntelfinale die Plätze eins bis sechs auf die Plätze 17 bis 22 der Ligaphase. Die Plätze sieben bis 16 spielen gegen zehn Qualifikanten des Meisterwegs. Im Gegensatz zur Champions League finden in der Youth League Gruppenphase nur sechs Spiele statt.

Die U19 des FC Bayern ist aktuell 23, wäre — Stand jetzt – also nach der Vorrunde ausgeschieden. In der vergangenen Saison unterlagen die Münchner Inter Mailand im Achtelfinale erst im Elfmeterschießen.

Uefa Youth League im Live-Ticker: Paris Saint-Germain fordert FC Bayern München

In Paris muss Trainer Peter Gaydarov auf fünf Spieler verzichten. Neben den Verletzten Oluwaseyi Wilson, Michel Ekodi, Noah Codjo-Evora und Moritz Göttlicher fehlt Top-Talent Cassiano Kiala rotgesperrt. Anstoß in Paris ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Aufrufe: 04.11.2025, 12:30 Uhr
Boris ManzAutor