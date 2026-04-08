PSG, Bayern & Real: Wo die wertvollsten U21-Talente der Welt spielen

Die wertvollsten U21-Talente im Fußball. – Foto: Sportinpedia

Eine aktuelle Analyse von Sportingpedia hat die Marktentwicklung der kommenden Weltstars unter die Lupe genommen. Die Studie identifiziert weltweit 19 Nachwuchstalente, deren Marktwert bereits die beeindruckende Marke von 50 Millionen Euro überschritten hat.

Ligen-Ranking: Die französische Ligue 1 erweist sich mit fünf Spielern in der Top-Liste als größte Talentschmiede. Die Bundesliga, La Liga und die Premier League folgen mit jeweils vier Akteuren, während die Serie A mit nur zwei Spielern aktuell das Schlusslicht der Top-Ligen bildet.

Einsame Spitze: Nur zwei Spieler weltweit durchbrechen die 100-Millionen-Euro-Schallmauer. Während João Neves mit 110 Mio. Euro glänzt, spielt Lamine Yamal mit einem Marktwert von 200 Millionen Euro in einer eigenen Liga. Sein Vorsprung auf die Verfolger Désiré Doué und Arda Güler (beide 90 Mio. Euro) ist massiv.

Top-Ausbilder: Auf Vereinsebene hat Paris Saint-Germain die Nase vorn – als einziger Club stellt PSG drei Spieler in der Rangliste. Schwergewichte wie der FC Barcelona, Real Madrid, der FC Bayern München und Manchester United sind mit jeweils zwei Top-Talenten vertreten.

Nationen-Fokus: Frankreich dominiert die Analyse mit fünf Spielern im Ranking, gefolgt von Spanien mit drei Talenten.

Wichtigste Erkenntnisse:

Nur zwei U21-Fußballer haben einen Marktwert von über 100 Millionen Euro: Lamine Yamal mit 200 Millionen Euro und João Neves mit 110 Millionen Euro. Yamal führt die Rangliste mit 90 Millionen Euro Vorsprung an, genauso viel wie die beiden Drittplatzierten, Désiré Doué und Arda Güler. Nach den beiden Führenden fällt die Rangliste direkt auf 90 Millionen Euro und dann auf 80 Millionen Euro ab, was einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Spitzenreitern und dem Rest des Feldes zeigt.



Die Ligue 1 stellt mit fünf Spielern die meisten in den Top 19, gefolgt von La Liga, der Bundesliga und der Premier League mit jeweils vier und der Serie A mit nur zwei Spielern. Frankreich stellt mit fünf Spielern die meisten in der Rangliste, Spanien folgt mit drei, und sieben weitere Nationalitäten sind jeweils mit ein oder zwei Spielern vertreten.



PSG ist der einzige Verein mit drei Spielern in der Rangliste, während Barcelona, ​​Real Madrid, Bayern München und Manchester United jeweils zwei Spieler stellen. Alle Fußballer auf der Liste haben einen Wert von 50 Millionen Euro oder mehr, 14 der 19 sogar von 60 Millionen Euro oder mehr.

Insgesamt unterstreichen die Daten die enorme finanzielle Aufwertung junger Spieler: 14 der 19 untersuchten Profis werden bereits mit 60 Millionen Euro oder mehr bewertet.

Der komplette Report mit allen detaillierten Analysen und weiteren Daten ist direkt bei Sportingpedia abrufbar.