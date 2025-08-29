Prümtaler schnuppern Höhenluft 

Es läuft bei den Vereinigten aus Watzerath, Pronsfeld und Lünebach: Die Mannschaft von Trainer Uwe Zeimmes ist in der Kreisliga B 12 noch ungeschlagen und hat sich nach dem 5:1-Erfolg gegen den TuS Ahbach II an die Tabellenspitze katapultiert. Zwei hohe Siege gegen die SG Weinsheim II (6:0) und gegen Ahbach II sowie das 0:0 beim SV Fortuna Nohn sind für den Coach „mehr als gute Ergebnisse, um in eine Saison zu starten. Das Remis in Nohn war für uns ein gewonnener Punkt, weil die Fortuna sehr heimstark ist und sicher wieder ganz oben mitspielt. Das Unentschieden war gerecht, auch, wenn wir in der 85. Minute einen Elfmeter verschossen hatten“.

Gleichwohl stellt Zeimmes klar: „Wir müssen auf dem Boden bleiben und dürfen uns nicht ausruhen. Denn die Saison hat gerade erst begonnen.“ Auffällig ist, dass die Mannschaft erst ein Gegentor kassiert hat. Für den Trainer kommt das nicht von ungefähr. „Wir haben in den Testspielen bereits weitgehend unseren Defensivverbund gefunden. Die Abstimmung klappt schon hervorragend, die Abstände passen. Uns war wichtig in der Vorbereitung, an diesen Themen zu arbeiten und in der Abwehr gut und kompakt zu stehen“, so Zeimmes, der mit Mike Krempges nun einen Co-Trainer an seiner Seite hat, der sich auch um die Torleute kümmert.

