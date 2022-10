„Prüfung mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad“ Vichttal beim FC Hennef im Nachholspiel gefordert

Auf dem Papier ist das Nachholspiel in der Fußball-Mittelrheinliga zwischen dem FC Hennef und dem VfL Vichttal ein Topspiel. Denn der Tabellendritte empfängt am Donnerstagabend den Vierten. Ein Duell auf Augenhöhe erwartet Andi Avramovic aber nicht. „Wir fahren mit dem Gefühl nach Hennef, dass unsere Siegchancen zehn Prozent betragen“, sagt der VfL-Coach. Er betont aber: „Zehn Prozent sind nicht null.“ Der Vize-Meister der Vorsaison habe eine sehr athletische, schnelle Mannschaft, die den intensivsten Fußball der Liga spiele. „Für uns ist das die Prüfung mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad“, ist Avramovic überzeugt.

Dass seine Mannschaft mit Herausforderungen aber ziemlich gut klarkommt, hat sie in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt: Sowohl Regionalliga-Absteiger Bonner SC (4:2) als auch der prominent besetzte Aufsteiger Eintracht Hohkeppel (6:1) wurden auf dem Dörenberg besiegt.

Dass die Vichttaler momentan überaus heimstark sind, belegt auch die Statistik: Zwölf von 13 Punkten wurden zu Hause eingefahren, bei einem Torverhältnis von 19:4 – Platz eins in der Heimtabelle. In der Ferne läuft es ergebnistechnisch bislang dagegen nicht so rund: Nur ein Zähler wurde aus drei Partien geholt, der erste Treffer auf fremdem Platz lässt sogar noch auf sich warten. „Vom Leistungsbild her war es aber in allen Spielen in Ordnung. Wir zeigen definitiv keine zwei Gesichter. Der Unterschied ist nur, dass wir zu Hause einen anderen Ertrag erzielen, was die Chancenverwertung betrifft.“