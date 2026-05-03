Prüfung gegen den Aufstiegskandidaten

Am Sonntag trifft ein Mittelfeldteam auf einen Anwärter im Aufstiegsrennen.
Wenn der TSV Bemerode am Sonntag den TSV Stelingen empfängt, ist die Ausgangslage eindeutig: Der Tabellenachte trifft auf den Dritten.
Bemerode geht mit Rückenwind in die Partie. Beim 7:5-Erfolg gegen den TuS Altwarmbüchen zeigte die Mannschaft vor allem offensiv ihre Durchschlagskraft und sicherte sich drei Punkte. Mit nun 38 Zählern bewegt sich das Team im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.
Stelingen reist als klarer Favorit an. Der Tabellendritte gewann zuletzt mit 1:0 beim TSV Kirchrode und bleibt damit im Rennen um die vorderen Plätze. Mit 53 Punkten und einer stabilen Saisonbilanz gehört die Mannschaft zu den konstantesten Teams der Liga.
Die Rollen sind damit klar verteilt: Während Bemerode auf einen weiteren Erfolg im gesicherten Tabellenbereich hofft, geht Stelingen mit dem Anspruch in die Partie, im Aufstiegsrennen keine Punkte liegen zu lassen.