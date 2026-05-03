Prüfung gegen den Aufstiegskandidaten

– Foto: Wojciech Banaszkiewicz

Am Sonntag trifft ein Mittelfeldteam auf einen Anwärter im Aufstiegsrennen.

Wenn der TSV Bemerode am Sonntag den TSV Stelingen empfängt, ist die Ausgangslage eindeutig: Der Tabellenachte trifft auf den Dritten.

Bemerode geht mit Rückenwind in die Partie. Beim 7:5-Erfolg gegen den TuS Altwarmbüchen zeigte die Mannschaft vor allem offensiv ihre Durchschlagskraft und sicherte sich drei Punkte. Mit nun 38 Zählern bewegt sich das Team im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.