Prüfstein für Sportclub – Kellerduell in Mintraching

Der SC Regensburg hat in der Kreisliga 1 die letzten sieben Spiele allesamt gewonnen. Geht der Lauf auch am elften Spieltag weiter? Ein einfaches Unterfangen wird das nicht, müssen die Karl-Mannen doch am Samstag beim Rangfünften TSV Wörth ran. Sportclub-Verfolger SV Burgweinting ist ebenfalls bereits am Samstag gefordert, und zwar beim SV Donaustauf. Am anderen Ende der Tabelle fechten der FC Mintraching und der FC Laub am Sonntag um sogenannte Big Points.

Der SV Burgweinting (3., 19) empfängt zum Auftakt des elften Spieltags den SV Donaustauf (12., 10) auf heimischem Rasen. Stauf setzte sich zuletzt beim SV Obertraubling durch und sicherte sich den Dreier, während dagegen die Hausherren der kommenden Partie beim TSV Wörth/Donau nicht über ein Remis hinaus kamen und somit nur einen Zähler ergattern konnten.







Der Sportclub Regensburg (1., 24) ist ebenfalls schon am Samstag gefordert und beim TSV Wörth/Donau (7., 16) zugegen. Der TSV konnte sich zuletzt gegen den SV Burgweinting einen Punkt im heimischem Remis einholen, während sich die Regensburger klar den Heimdreier gegen den TSV Kareth II sichern und so ihre Siegesserie fortsetzen konnten.







Angesprochener TSV Kareth-Lappersdorf II (9., 12) tritt am elften Spieltag daheim gegen den SV Harting (5., 16) an. Der SVH musste sich vor Wochenfrist gegen den FC Mintraching geschlagen geben, doch auch der TSV KaLa II ging mit einer klaren Niederlage am letzten Spieltag beim SC Regensburg leer aus.







Der FC Oberhinkofen (2., 20) reist am Samstag zur SG Walhalla Regensburg (11., 10). Zuletzt ging die SG Walhalla mit einer klaren Niederlage beim FC Laub vom Platz, während sich der FCO gegen die SpVgg Ziegetsdorf den Heimdreier einholte - und weiter ganz oben dranbleibt.







Heimrecht genießt der formschwache ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6) gegen den SV Obertraubling (3., 19). Der Gast dieser Begegnung musste sich am vergangenen Spieltag dem SV Donaustauf geschlagen geben, doch auch der ATSV PiPo ging zuletzt beim Freien TuS Regensburg leer aus.





Der FC Laub (10., 10) tritt am kommenden Wochenende beim FC Mintraching (13., 9) an. Knapp konnte sich der FCM zuletzt den Dreier beim SV Harting einholen, während Laub die SG Walhalla mit einem satten 7:0 nach Hause schickte.





Bei der SpVgg Ziegetsdorf Regensburg (8., 13) tritt der Freie TuS Regensburg (6., 16) zum Stadtduell am elften Spieltag an. Der TuS schnappte sich am vergangenen Wochenende daheim die drei Punkte gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz ein, die SpVgg hingegen kassierte beim FC Oberhinkofen eine Auswärtsniederlage.