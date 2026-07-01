 2026-07-01T07:36:38.002Z

Testspiel

Prüfstein für den ASV Cham – 10 Bezirksligisten proben

Auch am Mittwoch und Donnerstag stehen wieder interessante Testvergleiche auf der Agenda

von Florian Würthele · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Straffes Programm: Bayernliga-Aufsteiger DJK Ammerthal absolviert am Donnerstag das bereits sechste Testspiel.
Straffes Programm: Bayernliga-Aufsteiger DJK Ammerthal absolviert am Donnerstag das bereits sechste Testspiel. – Foto: Jonas Löffler

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ASV Cham

Es wird weiter fleißig getestet. Aus den beiden Bezirksligen sind insgesamt zehn Mannschaften am Mittwoch und Donnerstag im Testspieleinsatz. Zu einem interessanten Vergleich kommt es heute Abend an der Lamer Ginglmühle. Der amtierende Bayernliga-Vizemeister ASV Cham bestreitet seinen ersten Testlauf gegen das heimische Landesliga-Topteam. Tags darauf setzt Bayernligist DJK Ammerthal sein straffes Vorbereitungsprogramm mit dem bereits sechsten Match fort. Aus der Landesliga Mitte sind neben Lam der TSV Kareth-Lappersdorf, der FC Amberg und der ASV Burglengenfeld im Einsatz.

Nach der Absage des Benefiz-Kicks gegen Vilzing, absolviert der ASV Cham nun sein erstes Testspiel. Zu Gast bei der SpVgg Lam, dem Dritten der abgelaufenen Landesliga-Saison, werden die Kreisstädter gleich mal auf Herz und Nieren getestet. Angesichts der langen Relegation bat ASV-Trainer Faruk Maloku erst letzten Freitag zum Trainingsstart. Maloku spricht von einer „aktuell sehr hohen Intensität“ und freut sich auf den Testvergleich gegen einen „richtig guten Landesligisten“. Lams Übungsleiter Lorenz Kowalski erklärt: „Der Test gegen eine Bayernliga-Topmannschaft ist für uns ein gute Möglichkeit zu sehen, wo wir stehen. Wir wollen so lange wie möglich dagegenhalten und natürlich auch eigene Schwerpunkte setzen.“

Sehr intensiv geht es dieser Tage auch bei der DJK Ammerthal. Der künftige Ligakonkurrent der Chamer hat bereits fünf Testspiele in den Beinen. Alle wurden gewonnen. 28 DJK-Tore zeigen, dass die neuformierte Mannschaft durchaus in einer ordentlich Frühform zu sein scheint. Die hohe Anzahl an Spielen hat natürlich seinen Grund. Coach Tobias Rösl will allen Kaderspielern die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. „Momentan macht jeder Spieler einen guten Eindruck. Ich bin mit den bisherigen Leistungen sehr zufrieden“, berichtet Rösl. Zwei Tage nach dem 6:2-Erfolg in Etzenricht testet der Bayernligist am Donnerstag beim SV Lauterhofen. Letzte Saison spielten beide Teams noch in derselben Liga, jetzt trennen sie zwei Ligen voneinander.

Viel ausprobiert wird momentan auch beim FC Amberg, gilt es doch 14 Neuzugänge zu integrieren. Im vierten Vorbereitungsspiel stellt sich der Landesliga-Rückkerer am Abend beim Kreisligisten TSV Königstein vor. Die einstudierten Abläufe sollen immer besser funktionierten, so die Hoffnung des Trainerteams, das aktuell einige angeschlagene Spieler in seinen Reihen hat. Von den Oberpfälzer Sechstligisten sind außerdem der ASV Burglengenfeld, der den Bezirksligisten SpVgg Ramspau empfängt, und der TSV Kareth-Lappersdorf im Einsatz. Die „Veilchen“ bekommen es im Rahmen des Höhbauer-Cups in Luhe-Wildenau mit der klassenhöheren SpVgg Bayern Hof zu tun.


Die anstehenden überregionalen Testspiele auf einen Blick:

Mittwoch

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Vohenstrauß
SpVgg VohenstraußVohenstrauß
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
18:30

Heute, 19:00 Uhr
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein
FC Amberg
FC AmbergFC Amberg
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Lam
SpVgg LamSpVgg Lam
ASV Cham
ASV ChamASV Cham
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TV Parsberg
TV ParsbergTV Parsberg
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
19:00

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schlicht
1. FC SchlichtFC Schlicht
FC Edelsfeld
FC EdelsfeldEdelsfeld
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
SpVgg Pfreimd
SpVgg PfreimdPfreimd
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SG Offenstetten / Rohr
SG Offenstetten / RohrSG Offenstetten
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Prackenbach
SV PrackenbachPrackenbach
FC Raindorf
FC RaindorfFC Raindorf
19:00

Heute, 19:00 Uhr
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp.
SpVgg Bayern Hof
SpVgg Bayern HofBayern Hof
19:00live


Donnerstag

Morgen, 19:00 Uhr
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld
SpVgg Ramspau
SpVgg RamspauRamspau
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Schwarzenfeld
1. FC Schwarzenfeld1. FC Schwarzenfeld
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Greding
TSV GredingGreding
SV Breitenbrunn
SV BreitenbrunnBreitenbrunn
19:00



Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.