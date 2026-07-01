Prüfstein für den ASV Cham – 10 Bezirksligisten proben

Straffes Programm: Bayernliga-Aufsteiger DJK Ammerthal absolviert am Donnerstag das bereits sechste Testspiel. – Foto: Jonas Löffler

Es wird weiter fleißig getestet. Aus den beiden Bezirksligen sind insgesamt zehn Mannschaften am Mittwoch und Donnerstag im Testspieleinsatz. Zu einem interessanten Vergleich kommt es heute Abend an der Lamer Ginglmühle. Der amtierende Bayernliga-Vizemeister ASV Cham bestreitet seinen ersten Testlauf gegen das heimische Landesliga-Topteam. Tags darauf setzt Bayernligist DJK Ammerthal sein straffes Vorbereitungsprogramm mit dem bereits sechsten Match fort. Aus der Landesliga Mitte sind neben Lam der TSV Kareth-Lappersdorf, der FC Amberg und der ASV Burglengenfeld im Einsatz.

Nach der Absage des Benefiz-Kicks gegen Vilzing, absolviert der ASV Cham nun sein erstes Testspiel. Zu Gast bei der SpVgg Lam, dem Dritten der abgelaufenen Landesliga-Saison, werden die Kreisstädter gleich mal auf Herz und Nieren getestet. Angesichts der langen Relegation bat ASV-Trainer Faruk Maloku erst letzten Freitag zum Trainingsstart. Maloku spricht von einer „aktuell sehr hohen Intensität“ und freut sich auf den Testvergleich gegen einen „richtig guten Landesligisten“. Lams Übungsleiter Lorenz Kowalski erklärt: „Der Test gegen eine Bayernliga-Topmannschaft ist für uns ein gute Möglichkeit zu sehen, wo wir stehen. Wir wollen so lange wie möglich dagegenhalten und natürlich auch eigene Schwerpunkte setzen.“



Sehr intensiv geht es dieser Tage auch bei der DJK Ammerthal. Der künftige Ligakonkurrent der Chamer hat bereits fünf Testspiele in den Beinen. Alle wurden gewonnen. 28 DJK-Tore zeigen, dass die neuformierte Mannschaft durchaus in einer ordentlich Frühform zu sein scheint. Die hohe Anzahl an Spielen hat natürlich seinen Grund. Coach Tobias Rösl will allen Kaderspielern die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. „Momentan macht jeder Spieler einen guten Eindruck. Ich bin mit den bisherigen Leistungen sehr zufrieden“, berichtet Rösl. Zwei Tage nach dem 6:2-Erfolg in Etzenricht testet der Bayernligist am Donnerstag beim SV Lauterhofen. Letzte Saison spielten beide Teams noch in derselben Liga, jetzt trennen sie zwei Ligen voneinander.



