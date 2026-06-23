 2026-06-23T10:23:26.695Z

Testspiel

Prüfstein für Ammerthal – Tegernheim und FC Amberg reisen

Der Testspiel-Reigen in der Oberpfalz setzt sich unter der Woche nahtlos fort

von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Gentrit Isufi (Mitte) und der FC Tegernheim proben am Donnerstag in Straubing.
Gentrit Isufi (Mitte) und der FC Tegernheim proben am Donnerstag in Straubing. – Foto: Dagmar Nachtigall

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Sie trotzen der drückenden Hitze: Auch unter der Woche stehen wieder einige interessante Testspiele auf der Agenda. Unter anderem sind mehrere Mannschaften aus dem Verbandsbereich im Einsatz. Darunter die Bayernligisten aus Neumarkt und Ammerthal.

Insbesondere die DJK Ammerthal dürfte hart gefordert werden. Die Elf von Trainer Tobias Rösl duelliert sich am Donnerstagabend daheim mit dem ASV Burglengenfeld. Eine richtige Bewährungsprobe für den Bayernliga-Rückkehrer, der bereits sein drittes Testspiel absolviert. Nach dem wilden 5:4-Sieg gegen Luhe-Wildenau dürfte das Augenmerk vor allem darauf liegen, hinten die Schotten dicht zu bekommen. Zumal sich der Landesligist mit Neu-Coach Matthias Rascher zuletzt beim 9:0 über den Henger SV ziemlich torhungrig präsentierte. Allein Burglengenfelds neuer Torjäger Luis Lommer traf viermal.

Bereits am heutigen Dienstagabend ist der SV Schwandorf-Ettmannsdorf im Einsatz. Relativ kurzfristig wurde ein Testkick mit der Bezirksliga-U23 der SpVgg SV Weiden vereinbart. Natürlich stecken die Naab-Kicker als klassenhöheres Team in der Favoritenrolle. Dieser Rolle wollen die Mannen von Christian Most schlussendlich auch gerecht werden, und nach dem 4:1-Erfolg zum Aufgalopp gegen Hahnbach nachlegen.

Aus der Landesliga Mitte sind zudem der FC Amberg und der FC Tegernheim im Einsatz. Beide packen ihre Koffer und bekommen es mit Bezirksligisten zu tun. Die Vilstaler haben am Mittwoch eine Standortbestimmung vor der Brust. Es geht zum 1. FC Schlicht, einem Ligakonkurrenten aus der alten Saison. Die Frage lautet: Wie weit ist die neuformierte Amberger Mannschaft schon? Tags darauf gibt Tegernheim seine Visitenkarte beim FSV VfB Straubing ab. Der niederbayerische Bezirksligist hat sich diesen Sommer ordentlich verstärkt, dürfte der Truppe des neuen Trainers Andreas Lengsfeld alles abverlangen. Lengsfeld sah am Wochenende einen ordentlichen Auftritt gegen die SpVgg SV Weiden (0:1). Daran gilt es anzuknüpfen. Ligakollege TSV Bad Abbach trainiert anstatt zu spielen. Die für Dienstag anberaumte Partie bei der SpVgg Hainsacker wurde von Seiten des Gegners abgesagt.

Außerdem proben einige Oberpfälzer Bezirksligisten den Ernstfall. Darunter Absteiger TB 03 Roding, der am Mittwochabend den TSV Tännesberg empfängt. Am Donnerstag dann sind die Aufsteiger FC Oberhinkofen (in Painten) und SV 08 Auerbach (gegen Schnaittach) am Zuge.


Die überregionalen Testspiele unter der Woche auf einen Blick:


Dienstag

Heute, 19:00 Uhr
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
ATSV 1871 Kelheim
ATSV 1871 KelheimATSV Kelheim
SV Breitenbrunn
SV BreitenbrunnBreitenbrunn
19:00

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Hainsacker
SpVgg HainsackerHainsacker
TSV Bad Abbach
TSV Bad AbbachBad Abbach
Abgesagt


Mittwoch

Morgen, 18:30 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen
18:30

Morgen, 19:00 Uhr
TB 03 Roding
TB 03 RodingTB Roding
TSV Tännesberg
TSV TännesbergTännesberg
19:00live

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Schlicht
1. FC SchlichtFC Schlicht
FC Amberg
FC AmbergFC Amberg
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg
SF Ursulapoppenricht
SF UrsulapoppenrichtUrsulapoppen
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
SpVgg Ramspau
SpVgg RamspauRamspau
SpVgg Mitterdorf
SpVgg MitterdorfMitterdorf
19:00


Donnerstag

Do., 25.06.2026, 18:15 Uhr
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
TB/ASV Regenstauf
TB/ASV RegenstaufRegenstauf
18:15

Do., 25.06.2026, 18:30 Uhr
SG Painten
SG PaintenSG Painten
FC Oberhinkofen
FC OberhinkofenFC Oberhinkofen
18:30

Do., 25.06.2026, 18:30 Uhr
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
ASV Neumarkt
ASV NeumarktASV Neumarkt
18:30

Do., 25.06.2026, 18:30 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV 08 Auerbach
1. FC Schnaittach
1. FC SchnaittachSchnaittach
18:30

Do., 25.06.2026, 19:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld
19:00

Do., 25.06.2026, 19:00 Uhr
FSV VfB Straubing
FSV VfB StraubingStraubing
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
19:00live



Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.