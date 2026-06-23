Prüfstein für Ammerthal – Tegernheim und FC Amberg reisen Der Testspiel-Reigen in der Oberpfalz setzt sich unter der Woche nahtlos fort von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Gentrit Isufi (Mitte) und der FC Tegernheim proben am Donnerstag in Straubing. – Foto: Dagmar Nachtigall

Sie trotzen der drückenden Hitze: Auch unter der Woche stehen wieder einige interessante Testspiele auf der Agenda. Unter anderem sind mehrere Mannschaften aus dem Verbandsbereich im Einsatz. Darunter die Bayernligisten aus Neumarkt und Ammerthal.

Insbesondere die DJK Ammerthal dürfte hart gefordert werden. Die Elf von Trainer Tobias Rösl duelliert sich am Donnerstagabend daheim mit dem ASV Burglengenfeld. Eine richtige Bewährungsprobe für den Bayernliga-Rückkehrer, der bereits sein drittes Testspiel absolviert. Nach dem wilden 5:4-Sieg gegen Luhe-Wildenau dürfte das Augenmerk vor allem darauf liegen, hinten die Schotten dicht zu bekommen. Zumal sich der Landesligist mit Neu-Coach Matthias Rascher zuletzt beim 9:0 über den Henger SV ziemlich torhungrig präsentierte. Allein Burglengenfelds neuer Torjäger Luis Lommer traf viermal.



Bereits am heutigen Dienstagabend ist der SV Schwandorf-Ettmannsdorf im Einsatz. Relativ kurzfristig wurde ein Testkick mit der Bezirksliga-U23 der SpVgg SV Weiden vereinbart. Natürlich stecken die Naab-Kicker als klassenhöheres Team in der Favoritenrolle. Dieser Rolle wollen die Mannen von Christian Most schlussendlich auch gerecht werden, und nach dem 4:1-Erfolg zum Aufgalopp gegen Hahnbach nachlegen.





Aus der Landesliga Mitte sind zudem der FC Amberg und der FC Tegernheim im Einsatz. Beide packen ihre Koffer und bekommen es mit Bezirksligisten zu tun. Die Vilstaler haben am Mittwoch eine Standortbestimmung vor der Brust. Es geht zum 1. FC Schlicht, einem Ligakonkurrenten aus der alten Saison. Die Frage lautet: Wie weit ist die neuformierte Amberger Mannschaft schon? Tags darauf gibt Tegernheim seine Visitenkarte beim FSV VfB Straubing ab. Der niederbayerische Bezirksligist hat sich diesen Sommer ordentlich verstärkt, dürfte der Truppe des neuen Trainers Andreas Lengsfeld alles abverlangen. Lengsfeld sah am Wochenende einen ordentlichen Auftritt gegen die SpVgg SV Weiden (0:1). Daran gilt es anzuknüpfen. Ligakollege TSV Bad Abbach trainiert anstatt zu spielen. Die für Dienstag anberaumte Partie bei der SpVgg Hainsacker wurde von Seiten des Gegners abgesagt.



Außerdem proben einige Oberpfälzer Bezirksligisten den Ernstfall. Darunter Absteiger TB 03 Roding, der am Mittwochabend den TSV Tännesberg empfängt. Am Donnerstag dann sind die Aufsteiger FC Oberhinkofen (in Painten) und SV 08 Auerbach (gegen Schnaittach) am Zuge.







Die überregionalen Testspiele unter der Woche auf einen Blick:

Dienstag





Heute, 19:00 Uhr ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim SV Breitenbrunn Breitenbrunn 19:00 PUSH









Mittwoch Mittwoch

Morgen, 18:30 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg SV Schmidmühlen Schmidmühlen 18:30 PUSH





Morgen, 19:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding TSV Tännesberg Tännesberg 19:00 live PUSH









Morgen, 19:00 Uhr TuS Rosenberg Rosenberg SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen 19:00 PUSH





Morgen, 19:00 Uhr SpVgg Ramspau Ramspau SpVgg Mitterdorf Mitterdorf 19:00 PUSH





Donnerstag Donnerstag





Do., 25.06.2026, 18:30 Uhr SG Painten SG Painten FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 18:30 PUSH





Do., 25.06.2026, 18:30 Uhr SV Lauterhofen Lauterhofen ASV Neumarkt ASV Neumarkt 18:30 PUSH













Do., 25.06.2026, 19:00 Uhr FSV VfB Straubing Straubing FC Tegernheim Tegernheim 19:00 live PUSH







Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.