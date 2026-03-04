Prüflinger unterstützt Sigl – TSV Waldtrudering stärkt Strukturen

Beim TSV Waldtrudering wird der Herrenbereich organisatorisch neu aufgestellt. Seit Ende des vergangenen Jahres ist Wolfgang Sigl als Abteilungsleiter im Amt. Mit Beginn des neuen Jahres hat er Mario Prüflinger als sportlichen Leiter an seine Seite geholt.

Neue Impulse beim TSV Waldtrudering: Abteilungsleiter Wolfgang Sigl und der neue sportliche Leiter Mario Prüflinger wollen den Herrenbereich strukturell stärken und langfristig weiterentwickeln – mit klarem Fokus auf eigene Talente.

Im Mittelpunkt steht keine kurzfristige Kurskorrektur, sondern eine nachhaltige Weiterentwicklung bestehender Strukturen. Abläufe sollen klar definiert, Verantwortlichkeiten geschärft und die Zusammenarbeit zwischen Trainern, Mannschaften und Abteilungsleitung weiter gestärkt werden. Wolfgang Sigl betont: „Uns geht es darum, auf einer guten Basis aufzubauen und die vorhandenen Strukturen weiter zu stärken. Wir wollen den Herrenbereich langfristig stabil und zukunftsfähig entwickeln.“

Ein besonderer Fokus liegt auf der Einbindung eigener Nachwuchsspieler. Der Übergang von der Jugend in den Herrenbereich soll künftig noch enger begleitet werden. Mario Prüflinger erklärt: „Der TSV Waldtrudering steht für Vereinsfußball mit Identifikation. Unser Ziel ist es, unseren eigenen Talenten klare Perspektiven zu geben und sie Schritt für Schritt in den Herrenbereich zu integrieren.“

Die beiden Verantwortlichen kennen und schätzen sich seit vielen Jahren. Das gewachsene Vertrauen und eine gemeinsame Vorstellung davon, wie moderner Vereinsfußball funktionieren soll, bilden die Grundlage der Zusammenarbeit. Sigl ergänzt: „Wir teilen die gleiche Sicht auf Vereinsarbeit – transparent, strukturiert und nachhaltig. Diese gemeinsame Basis macht vieles einfacher.“