Prüflinger unterstützt Sigl – TSV Waldtrudering stärkt Strukturen

Neue Impulse beim TSV Waldtrudering: Abteilungsleiter Wolfgang Sigl und der neue sportliche Leiter Mario Prüflinger wollen den Herrenbereich strukturell stärken und langfristig weiterentwickeln – mit klarem Fokus auf eigene Talente. Beim TSV Waldtrudering wird der Herrenbereich organisatorisch neu aufgestellt. Seit Ende des vergangenen Jahres ist Wolfgang Sigl als Abteilungsleiter im Amt. Mit Beginn des neuen Jahres hat er Mario Prüflinger als sportlichen Leiter an seine Seite geholt.

Im Mittelpunkt steht keine kurzfristige Kurskorrektur, sondern eine nachhaltige Weiterentwicklung bestehender Strukturen. Abläufe sollen klar definiert, Verantwortlichkeiten geschärft und die Zusammenarbeit zwischen Trainern, Mannschaften und Abteilungsleitung weiter gestärkt werden. Wolfgang Sigl betont: „Uns geht es darum, auf einer guten Basis aufzubauen und die vorhandenen Strukturen weiter zu stärken. Wir wollen den Herrenbereich langfristig stabil und zukunftsfähig entwickeln.“