Prüfening verpflichtet Beigang-Nachfolger

Der FSV Prüfening hat die „Mission Klassenerhalt 3.0“ in der Bezirksliga Süd erfolgreich abgeschlossen. Auch nächste Saison dürfen die West-Regensburger in der höchsten Spielklasse des Bezirks an den Start gehen. Inzwischen ist auch die Trainersuche beendet und ein Nachfolger für Nico Beigang gefunden, der bekanntlich den fränkischen Kreisklassisten FC Troschenreuth übernimmt. Mit Christoph Bächer (34) konnten die Verantwortlichen einen Mann für sich gewinnen, der in den letzten Jahren im Nachwuchs des SSV Jahn Regensburg tätig war und derzeit noch die U17 hauptverantwortlich coacht.

Mit ehemaligen Nachwuchstrainern des Jahn ist der FSV Prüfening ja schon öfter gut gefahren. Claus Alkofer oder Serkan Aygün kamen in der Vergangenheit ebenfalls mit hochklassiger Trainererfahrung aus dem Juniorenbereich an den Pflanzgarten. Auch von Bächer versprechen sich die jungen FSV-Abteilungsleiter Christian Holzapfel und Roman Hagengruber einiges: „Mit drei Kandidaten entwickelten sich richtig gute Gespräche. Doch bei Christoph waren Roman und ich uns einig, dass es – mit dem Plan, den wir verfolgen, den Kader in den kommenden Jahren zu verjüngen und frische junge Spieler zu integrieren – das beste Match sei“, teilt das Funktionärsduo mit. Des Weiteren: „Christoph bringt alles mit, was wir uns vorstellen: fachliche Kompetenz und Erfahrung, wie man junge Spieler entwickeln kann. Zudem ist er menschlich top und bringt genau die Werte mit, die unser Verein benötigt. Außerdem möchte er den Weg, den Prüfening in den kommenden Jahren gehen möchte, mitgestalten und formen. Eingewöhnungszeit benötigt er sicherlich nicht allzu viel, da er selbst jahrelang aktiver Fußballer von der Kreisliga bis zur Landesliga war. Er hat die vollste Unterstützung und das Vertrauen des Vereins.“



Als aktiver Spieler war Christoph Bächer für den SV Mitterteich, den Freien TuS Regensburg und die SpVgg Hainsacker aktiv. Dabei sammelte er Erfahrung vom Kreisbereich bis hin in die Bezirksoberliga und Landesliga. Den Trainereinstieg wagte der 34-Jährige vor einigen Jahren in der Jahnschmiede, dem Talenteschuppen des SSV Jahn. Dort war er im sogenannten Übergangsbereich tätig, gehörte den Trainerteams der U16, U17 und U19 an. Der FSV Prüfening wird seine erste Trainerstation im Herrenbereich sein.



Parallel wollen es die Prüfeninger Verantwortlichen nicht verpassen, dem scheidenden Trainer Nico Beigang für sein großes Engagement zu danken und das Beste für seine sportliche und private Zukunft zu wünschen. Zu der Trennung äußern sich Hagengruber und Holzapfel wie folgt: „Im Januar sind wir ins Gespräch mit Nico gegangen mit dem Vorhaben mit ihm zu verlängern, da die Wintergespräche mit dem Verein und den Spielern gut verliefen. Nico erläuterte uns, dass sich bei ihm privat ein bisschen was tue, er sich zum einen beruflich in mittel-langfristiger Sicht aus Regensburg Richtung Pegnitz orientieren werde und dort auch ein Trainerjob-Angebot bekommen habe. Nach langen intensiven Gesprächen war es im März in beidseitigem Interesse, über die Saison hinaus nicht mehr zu verlängern, weil es einfach eine gewisse Unsicherheit für ihn und uns mitgebracht hätte und wir definitiv im Guten auseinandergehen wollten.“