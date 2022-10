Auch Prüfenings Coach Serkan Aygün (rechts) ist froh, dass es die Liaison zwischen den ESV-Handballerinnen und den FSV-Fußballern gibt. Hier freuen sich die Bunkerladies über den Prüfeninger Aufstieg in die Bezirksliga im Mai. – Foto: Claudia Danhauser

Prüfening und die Bunkerladies Die Handballerinnen sind ein Teil der FSV-Familie – Bezirksliga-Team wächst zusammen, noch mangelt es jedoch an der nötigen Erfahrung

Bezirksliga, Kreisliga, Kreisklasse, Kreisliga und jetzt wieder Bezirksliga – Die Fußballer des FSV Prüfening haben in den vergangenen Jahren eine sportliche Achterbahnfahrt durchgemacht. Mittlerweile zeigt die Entwicklung wieder eindeutig ins Positive. Festzumachen ist das nicht zuletzt an Serkan Aygün. Seit seinem Einstieg als Trainer der West-Regensburger im Sommer 2021 stimmt die Richtung. Das Team ist extrem zusammengewachsen – woran mitunter die Zweitliga-Handballerinnen des ESV 1927 ihren Anteil haben.

Prüfenings Fußballer und die „Bunkerladies“, diese Liaison wäre eine Geschichte für sich wert. Es ist eine bemerkenswerte. Drei Pärchen gibt es untereinander. Man unterstützt sich bei den Spielen gegenseitig, wo es nur geht. Vor einer Woche etwa fuhr ein 30-köpfiger Tross des FSV mit zum ESV-Gastspiel nahe der polnischen Grenze. „Das ist mittlerweile eine Riesensache für jeden FSV'ler“, findet Prüfenings junger Angreifer Chris Holzapfel. Auch dadurch sei man super zusammengewachsen. „Die Bunkerladies sind für uns Teil der FSV-Familie!“



Um für alle seine Mitspieler zu sprechen, ergänzt der 23-jährige Holzapfel: „Diese Mannschaft ist, seitdem Serkan Trainer ist und wir uns das Ziel Bezirksliga zur Brust genommen haben, so zusammengewachsen. Es macht einfach immens Spaß, mit den Jungs auf und neben dem Platz zu stehen.“ Das findet auch Coach Aygün selbst, der seiner Truppe eine gute Entwicklung attestiert. Außerhalb des Platzes unternehmen die Spieler viel miteinander. Es ist eine eingeschworene Einheit.



Mit Blick auf die bisherigen Resultate in der Bezirksliga Süd (6/4/7), ist allerdings noch Luft nach oben. Gestern setzte es für Prüfening in Thalmassing eine 2:4-Niederlage. Platz zehn ist nicht das, was sich der ehrgeizige Aygün vor dem Saisonstart ausgemalt hatte („will mit der Mannschaft oben mitspielen“). Spielerisch gefällt die Regensburger Mannschaft, in der unter anderem die ehemaligen Karether Maxi Röhrl und Andreas Martin vorangehen, beinahe in jeder Partie. Dennoch hagelt es viele Niederlagen. Aygün erklärt sich den Widerspruch so: „Dass nur die spielerische Überlegenheit nicht ausreicht, haben wir auf brutale Weise feststellen müssen. Wir sind einfach nicht 'abgewichst' genug wie manch anderer Verein.“ Obwohl auch Ältere in der Mannschaft sind, würde ihr in gewisser Weise die Erfahrung abgehen. Das müsse man erst erlernen. „Da kannst du noch so gut Fußball spielen.“ Vorwerfen kann Aygün seinen Spielern bis dato nicht recht viel. Noch würde es halt ein Stück weit an der Kaltschnäuzigkeit und Effizienz mangeln, um mehr Tore zu schießen. Die (vielen) individuellen Fehler im Abwehrverhalten würden nun viel schneller bestraft werden als noch in der Kreisliga.





Der FSV (Roman Hagengruber, links, im Luftduell mit Thalmassings Patrick Lang ) möchte eigentlich höher hinaus. Derzeit hagelt es aber viele Niederlagen. – Foto: Christian Brüssel





In einer Liga, in der laut dem 41-jährigen A-Lizenz-Inhaber jeder jeden schlagen können, geht Serkan Aygün so weit zu sagen: „Die fehlende Routine und Erfahrung hat uns locker schon zehn, zwölf Punkte gekostet.“



Auffällig ist, dass dem FSV oft späte Tore gelingen. Dies war letzte Saison auch schon so. Also eine Spezialität des Teams? „Konditionell und kräftemäßig sind wir so gut beieinander, dass wir die letzten 30 Minuten nochmal einen Gang hochschalten können. Da merkt man auch den Willen der Spieler“, so Aygün. Bis zur Winterpause stehen jetzt noch drei Spiele aus.