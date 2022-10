Prüfenings Mittelfeld-Techniker Miro Sosic freut sich über seinen frühen Führungstreffer. – Foto: Christian Brüssel

Prüfening macht es spät deutlich Serkan Aygüns Mannschaft gestaltet das nachgeholte Duell mit Viehhausen in der Bezirksliga Süd erfolgreich

In einem Nachholspiel vom neunten Spieltag behielt der FSV Prüfening zu Hause mit 3:0 (1:0) die Oberhand über eine glücklose Mannschaft aus Viehhausen. Hübscher Nebeneffekt für die Regensburger ist, dass sie einen tabellarischen Hops von der Elf auf die Neun machen.



Von einer umkämpften Partie war auszugehen und jene entwickelte sich schlussendlich auch. Den deutlich erscheinenden Endstand hatten die Gastgeber zwei späten Torerfolgen zu verdanken. Kapitän Roman Hagengruber in der 83. Minute und Andreas Martin in der Nachspielzeit setzten mit ihren Treffern den Deckel auf eine Partie, die lange auf Messers Schneide stand. Denn nach dem schnellen Führungstor des FSV (Miro Sosic/7.) wollte beiden Mannschaften lange nichts Zählbares gelingen. Kurz vor Spielschluss handelte sich Viehhausens eingewechselter Luis Beutl wegen einer Notbremse die Rote Karte ein. Am Ende verdiente sich der Aufsteiger den sechsten Saisonsieg, „weil wir einfach giftiger in den Zweikämpfen und die effektivere Mannschaft waren“, wie FSV-Coach Serkan Aygün befand. Den Spielern bleibt keine Verschnaufpause: Am Sonntag möchte Prüfening, jetzt Tabellenneunter mit 22 Punkten, gegen Regenstauf in einem weiteren Heimmatch nachlegen, während Viehhausen (7., 23) zeitgleich Hainsacker bei sich begrüßt.