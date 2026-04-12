Prüfening kann sich den direkten Klassenerhalt abschminken

Trainer Mathias Meßmann und der 1. FC Schwarzenfeld freuen sich über ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg. – Foto: Redaktion Schwandorf

Für Prüfening kann es in der Bezirksliga Süd ab sofort nur noch darum gehen, sich in die Relegation zu retten. Nach der 1:2-Auswärtsniederlage am Samstag beim 1. FC Schwarzenfeld ist der direkte Klassenerhalt nach menschlichen Klassenerhalt vom Tisch. In den restlichen fünf Spielen müsste der FSV (mindestens) acht Punkte aufs rettende Ufer aufholen. Das Kellerduell im Schwarzenfelder Sportpark sah zwei unterschiedliche Halbzeiten. Die erste ging klar an die Regensburger, die kurz vorm Pausenpfiff zur verdienten Führung kamen. Durchgang zwei wiederum ging an die Gastgeber. Sie bewiesen Moral und konnten das Spiel dank eines Doppelschlags in Minute 64 und 68 drehen. Vor den Geschehnissen am Sonntag verbessert sich der FCS dank dieser „Big Points“ vorerst auf den neunten Tabellenplatz. Die Trainerstimmen:



Mathias Meßmann (Trainer 1. FC Schwarzenfeld): „Zwei unterschiedliche Halbzeiten. Die erste Halbzeit ging ganz klar an Prüfening. Da waren wir ganz schlecht dabei. Das, was wir angesprochen hatten, hat gar nicht funktioniert. Prüfening ging verdient in Führung. Wir hätten bei einer Torchance treffen können, was aber glücklich gewesen wäre. In der Halbzeit habe ich ein paar Umstellungen vorgenommen und zwei Spieler ausgewechselt. Das hat gut funktioniert. Die zweite Halbzeit war eine ganz andere von uns. Wir waren nun spieldominierend und erzielten verdientermaßen das 1:1. Kurz darauf legten wir gleich das 2:1 nach. Hintenraus war Prüfening platt und hatte keine Chancen mehr. Unterm Strich war’s ein verdienter Kampfsieg, der enorm wichtig für uns ist. Das Ziel waren drei Punkte und das haben wir geschafft.“



Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Wir spielten zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten machten wir ein gutes Spiel, kontrollierten das Geschehen. Schwarzenfeld hatte eine einzige Chance. Wenn wir mit einem 3:0 in die Halbzeit gehen, wäre es auch verdient gewesen. Leider schossen wir nur ein Tor. In der zweiten Hälfte verloren wir die Struktur. Schwarzenfeld nutzte zwei seiner wenigen Chancen und drehte das Spiel. Zu allem Überfluss bekamen wir noch eine kritische Gelbrote Karte und gingen leider wieder mit zwei verletzten Spielern raus. Der Schiedsrichter zeigte eine gute Spielleitung.“