Prüfening ist bereit für die Mission Klassenerhalt 4.0

Mit neuen Gesichtern und frischem Wind geht der FSV Prüfening die „Mission Klassenerhalt 4.0“ in der Bezirksliga Süd an. Ein weiteres Mal steht der Liga-Erhalt über allem. Helfen soll der ein oder andere Sommer-Transfer. Die größte Veränderung gab es aber auf der Trainerbank.

Hier gab Spielertrainer Nico Beigang sein Amt nach einem Jahr und dem geschafften Klassenerhalt ab. Der Ausnahmestürmer verlagert seinen Lebensmittelpunkt Richtung Pegnitz und trainiert nun den Kreisklassisten FC Troschenreuth. Als Nachfolger konnten die Prüfeninger Christoph Bächer präsentieren. Zuvor war der 34-Jährige lange im NLZ des SSV Jahn tätig. Wie seinem Vorgänger steht ihm Michael Götzfried als Co-Trainer zur Seite. „Christoph macht eine super Arbeit. Er eine sehr offensiv ausgerichtete Spielidee, was viel Laufarbeit bedeutet. Die Mannschaft zieht mit, alle haben Bock und man merkt, dass jeder Einzelne um seinen Platz in der ersten Elf kämpfen möchte“, berichtet der spielende Abteilungsleiter Christian Holzapfel, der zufrieden auf die letzten Wochen blickt, von einer „guten Vorbereitung mit doch durchaus zufriedenen Ergebnissen“ spricht. „Man probiert doch auch immer wieder viel aus, wo dann auch Fehler passieren dürfen.“



Neben dem letztjährigen Top-Torjäger Nico Beigang steht Alexander Holzapfel nicht mehr zur Verfügung. Der Abwehrmann beendete mit 30 Jahren seine Karriere. „Das waren zwei zentrale Spieler in der vergangenen Saison. Dies gilt es zu kompensieren.“



Sechs Spieler sind neu im Aufgebot. Etien Mendel (19, zuvor Jugend TSV Kareth-Lappersdorf) und Tim Müller (19, SV Gutenstetten-Steinachgrund) sind Schienenspieler. Für den Offensivbereich vorgesehen sind Benedikt Paul (19, TSV Kareth U19) und Ben Pritschet (17), welcher aus der eigenen Jugend hochgezogen wird. Der flexibel einsetzbare Bertan Yildirim (22) steuerte letzte Saison für die Regensburger Turnerschaft 28 Scorer (15 Tore, 13 Assists) in 27 Kreisklassen-Spielen bei. Außerdem kam Moritz Hohmann vom SV Aubing. Der 21-jährige Student ist fürs zentrale Mittelfeld vorgesehen, genoss seine Jugendausbildung bei Bayern München und Unterhaching.



Zum Saisonstart gastiert der FSV Prüfening diesen Sonntag bei der SpVgg Hainsacker. Es folgen Duelle mit Wenzenbach, Breitenbrunn und Thalmassing. Zwischendrin geht es in der zweiten Runde des Kreispokals nach Obertraubling. „Es herrscht eine gute Stimmung. Viel neue junge Qualität mit der bereits bestehenden Erfahrung stimmt mich persönlich sehr hoffnungsfroh, eine gute Bezirksliga-Saison mit Christoph und Götzi an der Seitenlinie zu spielen“, sieht Christian Holzapfel die Seinen gerüstet für die neuerliche „Mission Klassenerhalt“.