 2026-07-23T06:38:08.609Z

Ligavorschau

Prüfening auf Wiedergutmachung aus – Thalmassing nach Laub

2. Spieltag: Oberisling oder Harting: Wer holt die ersten Punkte? +++ Stadtduell Freier TuS gegen Türk Genclik

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Kann der neuformierte SV Burgweinting (rechts) gegen Prüfening den nächsten Heimdreier nachlegen?
Kann der neuformierte SV Burgweinting (rechts) gegen Prüfening den nächsten Heimdreier nachlegen? – Foto: Nicole Seidl

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 1
Freier TuS
Kareth-Lapp. II
SV Obertraubling
SV Burgweinting

Nach dem ersten Spieltag stehen in der Kreisliga 1 fünf Mannschaften mit der vollen Punkteausbeute da da. Dementsprechend wartet ein Quintett noch auf die ersten Zähler. Was ändert sich an diesem Bild am 2. Spieltag? Zwei Freitagabendspiele – in Ziegetsdorf und Oberisling – eröffnen das Spielwochenende...

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
TSV Wörth/Donau
TSV Wörth/DonauWörth/Donau
18:30

Bereits am heutigen Freitgagabend startet die Kreisliga 1 mit dem zweiten Spieltag. Bei der SpVgg Ziegetsdorf (13., 0) ist der TSV Wörth/Donau (3., 3) zu Gast. Die Regensburger mussten sich im Auftaktspiel beim SV Burgweinting klar geschlagen geben, während sich Wörth gegen den SV Sünching mit einem satten 5:2-Sieg den Dreier schnappte.

Heute, 19:00 Uhr
TSV Oberisling
TSV OberislingOberisling
SV Harting
SV HartingSV Harting
19:00live

Beim Liganeuling TSV Oberisling Regensburg (14., 0) gibt ebenfalls bereits heute Abend der SV Harting (12., 0) sein Stelldichein. Die Hausherren der Partie konnten sich im Auftakt beim SV Donaustauf nicht behaupten. Ebenso musste sich Harting auf heimischem Terrain dem FC Laub geschlagen geben.

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
SV Türk Genclik Regensburg
SV Türk Genclik RegensburgTürk Genclik
14:00

Der Freie TuS Regensburg (6., 1) genießt am Sonntag im Stadtduell gegen den SV Türk Genclik Regensburg (8., 1) Heimrecht. Der Wiederaufsteiger kam am ersten Spieltag nicht über ein - achtbares - Remis gegen den SV Obertraubling hinaus, und auch der Freie TuS konnte sich beim TSV Kareth-Lappersdorf II im 3:3 nur einen Zähler sichern.

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
SV Donaustauf
SV DonaustaufDonaustauf
14:00

Der SV Donaustauf (2., 3) muss am zweiten Spieltag beim SV Obertraubling (8., 1) Farbe bekennen. In seinem Auftaktspiel konnte sich der SVO beim SV Türk Genclik Regensburg nur einen Punkt schnappen, während sich der SVD klar mit 4:0 gegen den TSV Oberisling den Heimdreier sichern konnte.



So., 26.07.2026, 14:00 Uhr
SV Burgweinting
SV BurgweintingSV Burgweinting
FSV Prüfening
FSV PrüfeningPrüfening
14:00live

Der SV Burgweinting (1., 3) belohnte sich zum Saisonstart mit der Maximalausbeute gegen die SpVgg Ziegetsdorf (5.1) und empfängt als Nächstes den FSV Prüfening (10., 0). Der Bezirksliga-Absteiger musste sich im ersten Saisonmatch beim FC Thalmassing klar geschlagen geben und ist auf Wiedergutmachung aus.

So., 26.07.2026, 15:15 Uhr
SV Sünching
SV SünchingSV Sünching
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp. II
15:15

Der TSV Kareth-Lappersdorf II (6., 1) tritt am zweiten Spieltag beim SV Sünching (10., 0) an. Die Hausherren der Begegnung mussten sich am ersten Spielwochenende beim TSV Wörth/Donau klar geschlagen geben, während sich der TSV KaLa II in einer spannenden Partie mit 3:3 vom Freien TuS Regensburg trennte und somit einen Zähler einfuhr.

So., 26.07.2026, 15:15 Uhr
FC Laub
FC LaubFC Laub
FC Thalmassing
FC ThalmassingThalmassing
15:15

Beim FC Laub (5., 3) ist am kommenden Sonntag der FC Thalmassing (3., 3) zu Gast. Die Roosters holten sich beim Saisonauftakt gegen den FSV Prüfening im 5:2 den ersten Dreier der Saison. Doch auch der FC Laub sicherte sich am ersten Spieltag beim SV Harting die volle Punkteausbeute.