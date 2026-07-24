Prüfening auf Wiedergutmachung aus – Thalmassing nach Laub

Kann der neuformierte SV Burgweinting (rechts) gegen Prüfening den nächsten Heimdreier nachlegen? – Foto: Nicole Seidl

Nach dem ersten Spieltag stehen in der Kreisliga 1 fünf Mannschaften mit der vollen Punkteausbeute da da. Dementsprechend wartet ein Quintett noch auf die ersten Zähler. Was ändert sich an diesem Bild am 2. Spieltag? Zwei Freitagabendspiele – in Ziegetsdorf und Oberisling – eröffnen das Spielwochenende...



Bereits am heutigen Freitgagabend startet die Kreisliga 1 mit dem zweiten Spieltag. Bei der SpVgg Ziegetsdorf (13., 0) ist der TSV Wörth/Donau (3., 3) zu Gast. Die Regensburger mussten sich im Auftaktspiel beim SV Burgweinting klar geschlagen geben, während sich Wörth gegen den SV Sünching mit einem satten 5:2-Sieg den Dreier schnappte.





Heute, 19:00 Uhr TSV Oberisling Oberisling SV Harting SV Harting 19:00 live PUSH



Beim Liganeuling TSV Oberisling Regensburg (14., 0) gibt ebenfalls bereits heute Abend der SV Harting (12., 0) sein Stelldichein. Die Hausherren der Partie konnten sich im Auftakt beim SV Donaustauf nicht behaupten. Ebenso musste sich Harting auf heimischem Terrain dem FC Laub geschlagen geben.





So., 26.07.2026, 14:00 Uhr Freier TuS Regensburg Freier TuS SV Türk Genclik Regensburg Türk Genclik 14:00 PUSH



Der Freie TuS Regensburg (6., 1) genießt am Sonntag im Stadtduell gegen den SV Türk Genclik Regensburg (8., 1) Heimrecht. Der Wiederaufsteiger kam am ersten Spieltag nicht über ein - achtbares - Remis gegen den SV Obertraubling hinaus, und auch der Freie TuS konnte sich beim TSV Kareth-Lappersdorf II im 3:3 nur einen Zähler sichern.





So., 26.07.2026, 14:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling SV Donaustauf Donaustauf 14:00 PUSH



Der SV Donaustauf (2., 3) muss am zweiten Spieltag beim SV Obertraubling (8., 1) Farbe bekennen. In seinem Auftaktspiel konnte sich der SVO beim SV Türk Genclik Regensburg nur einen Punkt schnappen, während sich der SVD klar mit 4:0 gegen den TSV Oberisling den Heimdreier sichern konnte.











So., 26.07.2026, 14:00 Uhr SV Burgweinting SV Burgweinting FSV Prüfening Prüfening 14:00 live PUSH



Der SV Burgweinting (1., 3) belohnte sich zum Saisonstart mit der Maximalausbeute gegen die SpVgg Ziegetsdorf (5.1) und empfängt als Nächstes den FSV Prüfening (10., 0). Der Bezirksliga-Absteiger musste sich im ersten Saisonmatch beim FC Thalmassing klar geschlagen geben und ist auf Wiedergutmachung aus.







Der TSV Kareth-Lappersdorf II (6., 1) tritt am zweiten Spieltag beim SV Sünching (10., 0) an. Die Hausherren der Begegnung mussten sich am ersten Spielwochenende beim TSV Wörth/Donau klar geschlagen geben, während sich der TSV KaLa II in einer spannenden Partie mit 3:3 vom Freien TuS Regensburg trennte und somit einen Zähler einfuhr.





So., 26.07.2026, 15:15 Uhr FC Laub FC Laub FC Thalmassing Thalmassing 15:15 PUSH



Beim FC Laub (5., 3) ist am kommenden Sonntag der FC Thalmassing (3., 3) zu Gast. Die Roosters holten sich beim Saisonauftakt gegen den FSV Prüfening im 5:2 den ersten Dreier der Saison. Doch auch der FC Laub sicherte sich am ersten Spieltag beim SV Harting die volle Punkteausbeute.