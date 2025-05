Prozess um Schlägerei zwischen FCB- und Sechzig-Fans: „Warum hat man Kampfsportausrüstung dabei?“

Zwei Anhänger des FC Bayern wurden wegen einer Schlägerei mit Löwen-Fans angeklagt. Das Gericht folgte den Forderungen der Staatsanwaltschaft nicht.

München – Zwei Profi-Fußballvereine in einer Stadt: Nicht nur in München führt das zu großer Rivalität, sondern artet auch in gewalttätige Überfälle aus. Zuletzt Ende März war es nach einem Regionalligaspiel des FC Bayern II zu einer brutalen Schlägerei mit Anhängern des TSV 1860 gekommen. Rund 40 Einsatzkräfte der Polizei mussten schlichten.

Doch nicht nur rund um Fußballstadien schwelt der Fußball-Streit. Mittlerweile ist er auch in den Parks der Stadt angekommen, wie ein aktueller Strafprozess am Amtsgericht zeigt. Angeklagt waren dort zwei Anhänger des FC Bayern. Laut Staatsanwaltschaft waren sie am 24. März 2024 in eine Schlägerei mit Löwenfans im Hirschgarten verwickelt. Aber nicht zufällig: Den Ermittlungen zufolge handelte es sich um eine verabredete Schlägerei zwischen mehreren dunkel gekleideten Personen.

Staatsanwalt Gruber fordert Geldstrafen und Arrest – Gericht entscheidet „im Zweifel für den Angeklagten“

„Es ist sittenwidrig, so etwas in der Innenstadt zu veranstalten“, stellte Staatsanwalt Julian Gruber klar. Er ging davon aus, dass „da einige Personen“ Schmerzen verkraften mussten und es „einen klaren Tatplan“ gab. Zumal die Polizei am Hirschgarten und in Richtung Friedenheimer Brücke noch Verdächtige festnehmen konnte, die flüchten wollten. Ihren Mundschutz und die schwarzen Handschuhe warfen sie eilig ins Gebüsch – und hatten angeblich nur Fußball im Park gespielt. Anhand ihrer Kleidung ahnten die Beamten aber schon, was da im Park mutmaßlich vorgefallen war.

„Warum hat man dann Kampfsportausrüstung dabei?“, fragte Gruber, der den Freizeit-Kick anzweifelte. Für beide Angeklagte, die noch bei ihren Eltern wohnen, forderte der Staatsanwalt Geldstrafen und Arrest. „Weil ich hier null Einsicht sehe.“

Doch das Gericht entschied im Zweifel für die Angeklagten, deren Beteiligung an der Schlägerei nicht eindeutig bewiesen werden konnte, wie auch Verteidiger Marco Noli in seinem Plädoyer erklärte – denn die Zeugen, die den Notruf im Hirschgarten abgesetzt hatten, standen demnach zu weit entfernt, um die beiden Angeklagten identifizieren zu können. Dass sie sich womöglich auch aus Angst nicht weiter an die Schläger-Gruppe angenähert hatte, wurde vom Gericht jedoch nicht berücksichtigt.