Prozess gegen ehemalige KFC-Geschäftsführer beginnt

Denn wie das Land- und Amtsgericht Krefeld am Donnerstag (18. September) bekannt gegeben hat, wird am 23. Oktober ein Strafverfahren gegen zwei ehemalige Geschäftsführer sowie gegen einen ehemaligen Steuerberater eröffnet. Grund der Anklage ist der Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 52 Fällen, der Verdacht der Insolvenzverschleppung, der Verdacht der Untreue und der Verdacht des Subventionsbetrugs.

Der bis März 2021 für den Sport zuständige Geschäftsführer Nico Weinhart und der bis Dezember 2020 für die Finanzen zuständige Geschäftsführer Frank Strüver sollen laut Anklageschrift bereits spätestens im Januar 2020 gewusst haben, dass der KFC Uerdingen zahlungsunfähig sei. Dennoch sollen die beiden Angeklagten es „pflichtwidrig unterlassen haben, einen Insolvenzantrag zu stellen“, heißt es in der Anklageschrift weiter. Dieser Insolvenzantrag sei erst am 21. Januar 2021 beim Amtsgericht Krefeld eingegangen.

Darüber hinaus sollen Strüver und Weinhart in der Zeit von März 2020 bis Dezember 2020 in ihrer Funktion als Geschäftsführer des KFC Uerdingen es in 52 Fällen unterlassen haben, für die Arbeitnehmer Arbeitnehmeranteile bis jeweils zum drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats an die jeweiligen Krankenkassen abzuführen. Dass sie zudem dem damaligen Investor Mikhail Ponomarev ein Leasingfahrzeug zur Verfügung gestellt hatten und die Raten von einem Konto des KFC gezahlt wurden, wird ihnen ebenfalls vorgeworfen. Dadurch sei ein Schaden von knapp 68.000 Euro entstanden.

Unrechtmäßige Corona-Soforthilfen

Und dann wäre da noch der Anklagepunkt des Subventionsbetrugs. Denn gemeinsam mit einem 81 Jahre alten Steuerberater sollen Strüver und Weinhart im Oktober 2020 Coronahilfen des Bundes für den Profisport beantragt haben. Zwar habe der Steuerberater den Antrag gestellt, doch Weinhart und Strüver sollen zu diesem Zeitpunkt ja bereits lange gewusst haben, dass der KFC Uerdingen zahlungsunfähig ist. Die Hilfen waren allerdings nur für solche Unternehmen vorgesehen, die sich aufgrund der Pandemie in Zahlungsschwierigkeiten befinden, was auf den KFC Uerdingen den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge nicht zutraf. Mit Bescheid vom 13. November 2020 soll der Antrag bewilligt worden sein, Soforthilfen in Höhe von 764.405,34 Euro waren auf das Geschäftskonto des KFC Uerdingen ausgezahlt worden.

In diesem Prozess nicht angeklagt ist der ehemalige Investor Mikhail Ponomarev. Ein Verfahren gegen ihn war im März vorerst geplatzt und wurde wegen eines Verteidigerwechsels verschoben. Der Prozess gegen die ehemaligen Geschäftsführer soll am 30. Oktober, am 10. November und am 20. November fortgesetzt werden.