Provokationen und Beleidigungen überschatten dass Spiel

Der veröffentlichte Spielbericht der SG Röfingen spiegelt aus unserer Sicht das Geschehen auf dem Platz nur unzureichend wider. Richtig ist, dass es ein intensives und umkämpftes Spiel war. Ebenso richtig ist jedoch, dass der Schiedsrichter in vielen Situationen überfordert wirkte und dadurch Unruhe ins Spiel brachte – was beide Mannschaften zu spüren bekamen.

Darüber hinaus möchten wir einen sehr ernsten Punkt ansprechen: Mehrere Leipheimer Spieler – darunter auch unser Torhüter – wurden während des Spiels von Zuschauern der Heimmannschaft beleidigt und diskriminiert. Leider kam es dabei auch zu rassistischen Äußerungen. Ebenso mussten unsere Spieler auf dem Feld wiederholt Provokationen und Beleidigungen hinnehmen. Solches Verhalten darf im Fußball – egal von welcher Seite – keinen Platz haben.