Provokationen und Beleidigungen überschatten dass Spiel

Stellungnahme zum Spielbericht der SG Röfingen
Der veröffentlichte Spielbericht der SG Röfingen spiegelt aus unserer Sicht das Geschehen auf dem Platz nur unzureichend wider. Richtig ist, dass es ein intensives und umkämpftes Spiel war. Ebenso richtig ist jedoch, dass der Schiedsrichter in vielen Situationen überfordert wirkte und dadurch Unruhe ins Spiel brachte – was beide Mannschaften zu spüren bekamen.
Darüber hinaus möchten wir einen sehr ernsten Punkt ansprechen: Mehrere Leipheimer Spieler – darunter auch unser Torhüter – wurden während des Spiels von Zuschauern der Heimmannschaft beleidigt und diskriminiert. Leider kam es dabei auch zu rassistischen Äußerungen. Ebenso mussten unsere Spieler auf dem Feld wiederholt Provokationen und Beleidigungen hinnehmen. Solches Verhalten darf im Fußball – egal von welcher Seite – keinen Platz haben.
Es ist zudem auffällig, dass die SG, die nach ihrem Abstieg bislang Schwierigkeiten hatte, in der unteren Liga sportlich Fuß zu fassen, im direkten Duell weniger durch spielerische Mittel, sondern vielmehr durch Provokationen zum Ausgleich kam. Das ist aus unserer Sicht sehr bedauerlich und hat mit sportlichem Fairplay nur wenig zu tun.
Sportlich zeigte unsere Mannschaft trotz dieser Umstände eine engagierte Leistung. Dass wir kurz vor Schluss noch den Ausgleich hinnehmen mussten, ist ärgerlich, ändert aber nichts an unserem klaren Ziel, weiterhin um die vorderen Tabellenplätze mitzuspielen.
Für uns steht fest: Respekt und Fairness – auf und neben dem Platz – müssen immer an erster Stelle stehen.
Verfasser: Abteilungsleitung VFL Leipheim