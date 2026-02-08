Protzener Hallencup: Premnitz feiert 4:0 im Finale gegen Karstädt

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der heutige 4. Protzener Hallencup der 1. Männer in der Rhinhalle Fehrbellin war ein Turnier, das seine Geschichte in Schüben erzählte: erst die torreiche Gruppenphase, dann ein K.-o.-Nachmittag mit Neunmeterschießen, Trostrunden-Duellen und Platzierungsspielen, bevor am Abend ein klares Endspiel den Schlusspunkt setzte. Der TSV Chemie Premnitz gewann das Finale mit 4:0 gegen den SC Hertha Karstädt 1923 – und drehte damit ein Turnier, in dem Premnitz in der Vorrunde noch schwankte, in der K.-o.-Phase aber plötzlich Wucht und Präzision fand. Hertha BSC IV holte mit einem 2:0 gegen den FC Borussia Brandenburg II Platz drei. Und der FC Marwitz 2009, der die Gruppe B mit 15:5 Toren und 12 Punkten beherrschte, erlebte nach einem dramatischen Viertelfinal-Aus trotzdem noch einen späten Trostrunden-Auftritt mit Nachdruck.

Zehn Minuten, zehn Teams, kein Atemholen Das Format ließ keine Ruhe zu: zehn Minuten Spielzeit pro Partie, zwei Fünfergruppen und ein kompletter Finalblock mit Viertelfinals, Trostrunde, Halbfinals und Platzierungsspielen. Wer in der Rhinhalle nur einen Augenblick verlor, zahlte sofort. Genau das machte den Tag so intensiv: kurze Wege, schnelle Wiederanpfiffe, ständig neue Paarungen – und die spürbare Härte eines Turniers, das nicht nachlässt, sondern sich von Spiel zu Spiel weiter verdichtet.

Bötzow blieb mit 6 Punkten (5:6 Tore) dicht dran, getragen vom klaren 3:0 gegen Putlitz und dem 1:0 gegen Borussia Brandenburg II. Karstädt sammelte 5 Punkte (7:4 Tore) und zeigte gleich zu Beginn seine Schärfe mit dem 4:0 gegen Bötzow. Borussia Brandenburg II kam ebenfalls auf 5 Punkte, verlor aber im direkten Vergleich der K.-o.-Phase später den ganz großen Zugriff. Putlitz blieb trotz 4 Punkten und einzelner Nadelstiche – etwa dem 1:0 gegen Karstädt – am Ende nur der Gang ins Spiel um Platz neun.

Gruppe A: Premnitz vorne, aber nicht unantastbar In der Gruppe A sicherte sich der TSV Chemie Premnitz den ersten Platz mit 7 Punkten und einem Torverhältnis von 8:9. Schon diese Zahlen zeigen: Premnitz gewann nicht, weil alles glatt lief, sondern weil es in entscheidenden Momenten durchkam. Zum Auftakt siegte Premnitz gegen den Putlitzer SV 1921 mit 3:2, anschließend folgte ein 2:1 gegen den SV Eintracht Bötzow. Doch dann kam der Bruch: ein 0:3 gegen den FC Borussia Brandenburg II, ehe Premnitz im letzten Gruppenspiel ein wildes 3:3 gegen den SC Hertha Karstädt 1923 rettete.

Gruppe B: Marwitz mit Torflut und perfekter Ausbeute

In der Gruppe B gab der FC Marwitz 2009 den Takt vor: 12 Punkte, 15:5 Tore – vier Spiele, vier Siege. Marwitz startete mit einem 4:3 gegen MSV 1919 Neuruppin II, legte ein 5:1 gegen Brandenburger SC Süd 05 III nach, gewann 2:1 gegen Hertha BSC IV und setzte mit dem 4:0 gegen SV 1949 Protzen den nächsten Strich unter die Vorrunden-Dominanz.

Neuruppin II wurde Zweiter mit 6 Punkten (8:9 Tore), Hertha BSC IV kam auf 4 Punkte (9:7 Tore), Brandenburger SC Süd 05 III auf 4 Punkte (7:10 Tore) und der SV 1949 Protzen blieb mit 3 Punkten (4:12 Tore) am Ende der Gruppe – trotz eines 3:0-Siegs gegen Neuruppin II im letzten Gruppenspiel, der wie ein Aufbäumen wirkte, aber die Tabelle nicht mehr drehen konnte.

Viertelfinals: Premnitz explodiert, Marwitz und Neuruppin scheitern im Nervenkrimi

Mit Beginn der K.-o.-Runde kippte das Turnier in seine dramatischste Phase. Premnitz setzte ein Ausrufezeichen und zerlegte Brandenburger SC Süd 05 III im Viertelfinale mit 5:0 – eine Vorstellung, die nach der wackligen Gruppenbilanz plötzlich eine andere Sprache sprach.

Hertha BSC IV rang Bötzow mit 2:1 nieder und holte sich damit das Halbfinalticket. Karstädt musste gegen Neuruppin II ins Neunmeterschießen, gewann dort mit 6:5 – und rettete sich in den Abend. Der größte Schock des Turniers folgte im letzten Viertelfinale: Borussia Brandenburg II bezwang den FC Marwitz 2009 mit 6:5. Marwitz, zuvor makellos, war in einem einzigen Moment aus dem Titelrennen gerissen.

Trostrunde und Platzierungsspiele: Stolz bleibt eine eigene Währung

Auch nach dem Viertelfinal-Aus blieb der Tag sportlich hart. In der Trostrunde gewann Bötzow gegen Brandenburger SC Süd 05 III mit 2:1. Marwitz ließ dem Frust sofort Taten folgen und schoss Neuruppin II mit 7:1 aus der Trostrunde – ein Ergebnis, das die Vorrundenqualität noch einmal unterstrich.

Im Spiel um Platz neun setzte sich der SV 1949 Protzen gegen Putlitz mit 6:5 durch. Neuruppin II holte Platz sieben mit einem 3:0 gegen Brandenburger SC Süd 05 III. Und Bötzow sicherte sich Platz fünf durch ein 2:0 gegen Marwitz – ein weiterer Beweis, wie wechselhaft dieses Turnier im Nachmittagsteil war.

Halbfinals: Premnitz und Karstädt ziehen durch – mit klaren Signalen

Die Halbfinals brachten dann keine weiteren Neunmeterschießen, sondern Entscheidungen in der regulären Spielzeit. Premnitz schlug Hertha BSC IV mit 3:1 und machte damit den Schritt ins Endspiel. Karstädt besiegte Borussia Brandenburg II mit 3:0 und wirkte in diesem Moment wie die Mannschaft, die das Finale im Griff haben könnte.

Spiel um Platz drei: Hertha BSC IV bleibt standhaft

Im Spiel um Platz drei setzte sich Hertha BSC IV mit 2:0 gegen den FC Borussia Brandenburg II durch und holte sich den Podiumsplatz. Für Borussia Brandenburg II blieb nach dem dramatischen Viertelfinalsieg gegen Marwitz am Ende nur die Erkenntnis, wie brutal schnell ein Hallentag von Euphorie zu Ernüchterung kippen kann.

Finale: Premnitz schlägt Karstädt 4:0 und nimmt den Pokal

Dann kam das Endspiel – und es wurde deutlicher, als es der Turnierverlauf lange erwarten ließ. Der TSV Chemie Premnitz gewann das Finale gegen den SC Hertha Karstädt 1923 mit 4:0 und krönte sich zum Turniersieger. Ausgerechnet Premnitz, das in der Gruppe A neun Gegentore kassiert hatte, stand im letzten Spiel stabil und konsequent – und ließ Karstädt keine Hintertür. Für Karstädt blieb nach einem starken 4:0 in der Gruppenphase gegen Bötzow, dem Viertelfinal-Krimi im Neunmeterschießen und dem klaren Halbfinale am Ende das Gefühl, im wichtigsten Spiel nicht mehr an die vorherige Schärfe herangekommen zu sein.