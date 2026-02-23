Protest zahlt sich für Rheindürkheim aus

DIe SG Armsheim/Flonheim (in grün) musste ein 1:6 gegen Rhenania Rheindürkheim (rotes Trikot) hinnehmen. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Armsheim. Rhenania Rheindürkheim kam gut aus der Winterpause und zeigte das gleich: im Wiederholungsspiel der A-Klasse Alzey-Worms bei der SG Armsheim/Flonheim. 6:1 gewann der Aufsteiger. Das Wiederholungsspiel war nötig geworden, da dem Schiedsrichter laut Sportgericht in der ersten Auflage ein Fehler unterlaufen war. Rhenania hatte die Wiederholung angestrengt. Ärgerlich für Armsheim/Flonheim: Die annullierte Begegnung hatten sie mit 4:3 gewonnen gehabt. Nun sind die drei Punkte weg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Zunächst sah es gut aus für die Heimelf. „Wir sind super ins Spiel gestartet und hätten zur Pause höher führen müssen“, berichtete SG-Spielertrainer Marco Del Pin. Mehr als das 1:0 durch Tom Klingelschmitt (27.) gelang der SG aber nicht. Rheindürkheim drehte in der zweiten Hälfte auf. Maximilian Mittne (50., 66., 70.), Jonas Werle (58.), Sebastian Desch (80.) und Tom Dinger (90.). machten aus dem Rückstand sogar noch einen Kantersieg für die Gäste. „In der zweiten Halbzeit gab es bei uns viel Nervosität. Aufgrund der schlechten Vorbereitung hat uns die Power gefehlt und wir sind untergegangen“, bemängelte Del Pin.