Propheter knockt Eintracht Hohkeppel mit Last-Minute-Treffer aus

Der SV Eintracht Hohkeppel ist mit einer Niederlage in die zweite Amtszeit von Trainer Abdullah Keseroglu gestartet. Der frühere Pesch-Coach, erst zu Wochenbeginn zurück nach Hohkeppel gewechselt, musste beim SSV Merten eine bittere 1:2-Niederlage hinnehmen. Vor 135 Zuschauern brachte Pascal Köpp die Gastgeber in Führung, Alexander Guiddir glich für Hohkeppel aus. In der Nachspielzeit traf Jerome Propheter zum umjubelten Siegtreffer für die Hausherren.
Mertens Trainer Bünyamin Kilic sprach von einer herausragenden Teamleistung: „Eine überragende Laufleistung und taktische Umsetzung der Spieler – alles, was wir uns vorgemalt haben in dieser Woche. Die Niederlage in Königsdorf wurmt mich heute noch. Dementsprechend haben wir uns brutal detailliert auf dieses Spiel vorbereitet. Mit den Optionen, die auch in der Aufstellung sein könnten. Und die Jungs haben alles so umgesetzt, wie wir das vorher besprochen haben. Wir waren alle auf einen Nenner.“
Auch taktisch sei der Plan voll aufgegangen. "Hohkeppel ist top am Ball, aber das war unsere Ausrichtung. Das wollten wir auch. Wir wollten den Ball den Hohkepplern geben um dann Nadelstiche zu setzen. In der ersten Halbzeit haben wir schon zwei, drei gute Nadelstiche gehabt.
Vor allem die defensive Disziplin gefiel dem Coach, denn man habe kaum Chancen der Gäste zugelassen. „Maximal Flanken aus dem Halbfeld, die wir gut wegverteidigt haben. Und dann kriegen wir ein Tor, was mich dann auch maßlos ärgert. Wieder ein einfacher Chip-Ball. Torwart ruft ‚hab ich‘. Und so ganz nach dem Motto ‚nimm du, ich hab ihn sicher‘ rutscht der Ball irgendwie durch ins leere Tor und der Stürmer schiebt ein", so Kilic.
Trotz hoher Ballbesitzanteile des Gegners blieb Merten gefährlich. „Das 1:0 spielen wir herausragend heraus. Von hinten im Aufbau, ohne Ballverlust, bis zur Grundlinie auf Adrian Engels, der dann in die Box spielt. Özen kommt zu spät, trifft den Ball nicht richtig und am zweiten Pfosten steht dann Pascal Köpp und schiebt zum 1:0 ein“, analysierte Kilic. Auch nach dem Ausgleich habe seine Mannschaft weiter an ihre Marschroute geglaubt: „In der zweiten Halbzeit standen wir noch etwas tiefer. Haben dann trotzdem unsere Marschroute festgehalten. Mit frischen Spielern dann nochmal für Aufschwung gesorgt.“
Das späte 2:1 wertete Kilic als verdienten Lohn: „In der 90. Minute zum Siegtor treffen ist sicherlich glücklich. Aber am Ende des Tages, die Laufleistung, die wir heute abgefackelt haben. Und meiner Meinung nach waren wir im Chancenplus. Dementsprechend ist der Sieg dann auch nicht unverdient.“
Co-Trainer Falk Bernard hob besonders die jungen Spieler hervor: „Am Spielende standen mit Shahin Biniazz ein 20-jähriger und Monir Hassan mit 19 auf dem Platz. Adrian Engels hat sein Startelf-Debüt gefeiert, der vor kurzem erst 20 geworden ist und Eliot Albert ist 21. Wir hatten eine sehr, sehr junge Elf am Ende, plus den 19-jährige Torwart Luke Schäfer. Das muss man mal klar hervorheben, dass ‚Jugend forscht‘ auch bei uns teilweise gilt.“