Der SSV Merten darf sich dank eines Treffers in der Nachspielzeit über drei Punkte freuen. – Foto: Boris Hempel

Propheter knockt Eintracht Hohkeppel mit Last-Minute-Treffer aus Propheter trifft in der Nachspielzeit – Keseroglu verliert Debüt

Der SV Eintracht Hohkeppel ist mit einer Niederlage in die zweite Amtszeit von Trainer Abdullah Keseroglu gestartet. Der frühere Pesch-Coach, erst zu Wochenbeginn zurück nach Hohkeppel gewechselt, musste beim SSV Merten eine bittere 1:2-Niederlage hinnehmen. Vor 135 Zuschauern brachte Pascal Köpp die Gastgeber in Führung, Alexander Guiddir glich für Hohkeppel aus. In der Nachspielzeit traf Jerome Propheter zum umjubelten Siegtreffer für die Hausherren.

Mertens Trainer Bünyamin Kilic sprach von einer herausragenden Teamleistung: „Eine überragende Laufleistung und taktische Umsetzung der Spieler – alles, was wir uns vorgemalt haben in dieser Woche. Die Niederlage in Königsdorf wurmt mich heute noch. Dementsprechend haben wir uns brutal detailliert auf dieses Spiel vorbereitet. Mit den Optionen, die auch in der Aufstellung sein könnten. Und die Jungs haben alles so umgesetzt, wie wir das vorher besprochen haben. Wir waren alle auf einen Nenner.“ Auch taktisch sei der Plan voll aufgegangen. "Hohkeppel ist top am Ball, aber das war unsere Ausrichtung. Das wollten wir auch. Wir wollten den Ball den Hohkepplern geben um dann Nadelstiche zu setzen. In der ersten Halbzeit haben wir schon zwei, drei gute Nadelstiche gehabt.

Vor allem die defensive Disziplin gefiel dem Coach, denn man habe kaum Chancen der Gäste zugelassen. „Maximal Flanken aus dem Halbfeld, die wir gut wegverteidigt haben. Und dann kriegen wir ein Tor, was mich dann auch maßlos ärgert. Wieder ein einfacher Chip-Ball. Torwart ruft ‚hab ich‘. Und so ganz nach dem Motto ‚nimm du, ich hab ihn sicher‘ rutscht der Ball irgendwie durch ins leere Tor und der Stürmer schiebt ein", so Kilic.