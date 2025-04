Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 0-0 zwischen Käerjeng und Walferdingen ;-) – Foto: FuPa, Suzzi

Promotion, Spieltag 25 - Bissen bleibt Käerjeng auf den Fersen Mamer kurz vor dem Aufstieg, Sandweiler vor dem Abstieg Verlinkte Inhalte Ehrenpromotion Beggen Berburg Canach Etzella + 12 weitere

Atert Bissen kann weiter vom direkten Aufstieg in die höchste Spielklasse träumen, nach einem klaren 4-1 Erfolg gegen Berburg und der Niederlage Käerjengs, liegt man nur noch zwei Punkte hinter diesen und Platz Zwei. Die Relegation dürfte Ihnen sowieso nicht mehr zu nehmen sein, sind es doch bereits 11 Punkte (und ein wesentlich besseres Torverhältnis) auf Platz 5 und 6. Aber auch Berburg hat noch alle Chancen den zweiten Relegationsplatz zu erreichen, "nur" 4 Punkte sind es auf Canach am Ende des 25. Spieltages. Auch wenn die Form zuletzt etwas nachgelassen hat, bei lediglich 2 Punkten aus den letzten 5 Spielen.

Die Torfolge: 1-0 Doucoure (35), 1-1 Gashi (64, Strafstoss), 2-1 Doucoure (67), 3-1 + 4-1 Alves da Mota (89 + 93).

Im Duell zwischen Käerjeng und Walferdingen setzte sich der Gast mit 3:1 durch. Im Endeffekt schon etwas überraschend, da Walferdingen "ersatzgeschwächt" (Krankheit, Urlaub) angetreten ist und mehrere Juniorenspieler im Kader hatte, die auch alle eingesetzt wurden. Trotzdem spielte das Team sehr konzentriert und diszipliniert und liess Käerjeng nie wirklich ins Spiel kommen. Ob das Nachholspiel der Gastgeber vom Mittwoch hier einen Ausschlag gegeben hatte, ist zumindest nicht ganz von der Hand zu weisen, soll aber die sehr starke Leistung der Walferdinger keineswegs schmälern. Walferdingen bleibt im Rennen um die Relegation und hat noch 3 Punkte Rückstand auf Canach, Käerjeng muss nun aufpassen nicht noch von Bissen eingeholt zu werden.

Die Torfolge: 0-1 Zaki (22), 0-2 Droues (54) 1-2 Grbic (77), 1-3 Macedo (80) / 96 Minute Anschluss von Käerjeng wegen Abseits nicht gegeben. Walferdingens P. Macedo (sinngemäß) zu FuPa: „Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute immens stark im Match und wir hatten auch die ersten Torchancen. Das 1-0 fiel dann nachdem wir einen Konter abfangen konnten und anschliessend hätten wir auch schnell das 2-0 erzielen können, allerdings ging der Ball an den Pfosten. Nach dem 2-0 haben wir dann das Egebnis verwaltet und Käerjeng hat sehr gedrückt. Das 2-1 fiel dann auch nach einer Ecke und unser 3-1 dann durch einen Konter. Es ist zu sagen, dass es eine sehr starke Leistung des Teams war, bei jedem Ball waren 2-3 Spieler drauf, es war aus unserer Sicht wirklich 'megageil'“.

Bei der Etzella ist offensichtlich auch "der Wurm drinn", gegen Alisontia Steinsel setzte es am Freitag Abend eine knappe 0-1 Heimiederlage. Der entscheidende Treffer fiel in der 74. Minute durch Cunha, der nach Vorarbeit von Olm ins Netz traf. Vor und nach dem Tor häuften sich die Karten: gleich drei Spieler sahen Gelb, während Kovacevic (Ettelbrück) in der 75. Minute mit Rot vom Platz flog. In der Nachspielzeit wurden weitere Gelbe Karten verteilt, was die hitzige Partie unterstrich. Doch mit 5 Punkten Rückstand hat auch Ettelbrück noch Chancen auf die Aufstiegsrelegation, während Steinsel mit diesem Dreier wichtige Punkte für den direkten Klassenerhalt einfahren konnte.

Bedrohlich wird die Lage nunmehr für den FC Köppchen. Gegen den Tabellenführer und nun schon fast sicheren Aufsteiger Mamer verlor man spät mit 2-1, erst sechs Minuten vor dem regulären Ende stellte Jager mit seinem 28. Saisontreffer (diesmal durch einen Schuss aus der Distanz) den Endstand her. Zuvor war es Martin der nach 39. Minuten die Führung für die Hausherren besorgte, aber Mamer glich in Person von Schmit noch in der Nachspielzeit von Hälfte eins aus. Bedingt durch das bessere Torverhältnis könnte Mamer möglicherweise schon nächste Woche jubeln; der heutige Gegner steht auf Relegationsplatz 13 mit lediglich einem Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. >> Tabelle >> Formkurve >> Torschützen >> Elf der Woche

Im spannenden Duell zwischen Mersch und Canach endete die Partie 2:2. Die ersten Minuten gehörten Mersch`s Neves, der gleich zweimal große Torchancen hatte, aber an Roulez und der Latte scheiterte. Mersch zeigte sich aktiver, doch die Gäste blieben durch Standards gefährlich. In der 57. Minute brachte Meyong Mersch mit einem schönen Volley nach einer punktgenauen Flanke von Bresch in Führung. Junior De Oliveira Varela erhöhte kurz darauf durch einen Konter auf 2:0. Alles sah nach Sieg für die Heimmannschaft aus, doch Canach gab nicht. auf Desevic verwandelte einen Handelfmeter zum 2:1 und erzielte in der Nachspielzeit per Weitschuss den Ausgleich. Natami sah auf Merscher Seite zudem zwei Minuten vorher die Rote Karte.

Im Drei Punkte Spiel zwischen Gastgeber Schifflingen und Rümelingen war es der Gast, der die drei immens wichtigen Punkte entführen konnte. Mit einem Schuss aus zentraler Position brachte Maison Rümelingen in der 34. Minute in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Cossou dann auf 0:2. In der zweiten Halbzeit sah Donval von Rümelingen die gelb-rote Karte (66.) und Schifflingen verkürzte in der 71. Minute durch Moukam auf 1-2. Der Ausgleich sollte allerdings nicht mehr gelingen, so dass Rümelingen nun an Wormeldingen vorbeiziehen konnte. Schifflingen befindet sich auf Relegationsplatz 14, mit allen Chancen nach Oben aber auch nach Unten.

Ein Lebenszeichen nach einem zuletzt enttäuschenden 0-1 gegen Sandweiler, sendete Beggen im Heimspiel gegen Feulen, welches bereits am Donnerstag stattgefunden hat. Dadurch behält man nach wie vor die Chance auf den Klassenerhalt, sollte sich aber prinzipiell stabiler zeigen, verspielte man doch fast noch einen komfortablen 3-0 Vorsprung. In der sechsten Minute der Nachspielzeit hatte Osmanovic die Chance per Foulelfmeter auszugleichen, seinen Schuss konnte der in der 75 Minute eingewechselte Bongart (Laiton musste verletzt raus) allerdings parieren. Unser FuPaner vor Ort, K. Harpes fasst das Spiel so zusammen: „Kuerz a knapp: een Match zwou halschenten an zwee gesiichter vun beiden equipen! Eischt Halschent domineiert Beggen an dei zweet war et Feelen dei gedreckt. Den Elefmeter zum Schluss huet aus dem Match een Oscarreifen Film gemaach". Die Torfolge: 1-0 Pascal (8) nach einer fantastischen Flanke von Maziz, welchen er gegen die Laufrichtung des Keepers einnicken konnte / 2-0 Pascal (21) aus 20 Metern in den Winkel / 3-0 Maziz (40), Schlenzer ins lange Eck / 3-1 Osmanovic (58), souveräner Foulelfmeter / 3-2 Rammo (84) frei in der Mitte und Kopfball neben den Pfosten.