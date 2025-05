Promotion-League-Spitzenklub präsentiert Trainer

SC Kriens: Winsauer beerbt Frontino. Michael "Mike" Winsauer wird neuer Trainer beim SC Kriens. Er beerbt in dieser Rolle den nach nur einer Saison wegziehenden Gianluca Frontino (den früheren Diessenhofen- und "Spielvi"-Coach zieht es in den Nachwuchs des FC St. Gallen). Winsauer führte den FC Baden im Juni 2023 in die Promotion League, konnte in der Folgesaison den sofortigen Wiederabstieg nicht verhindern. Nun gibt der 42-Jährige sein Comeback auf dieser Stufe beim SCK, der diese Saison hinter Aufsteiger Rapperswil-Jona auf dem starken zweiten Platz beendete. "Wir haben uns für Mike entschieden, weil wir von ihm als Mensch und von seinen fachlichen Fähigkeiten überzeugt sind. Mike hat in seiner bisherigen Trainerlaufbahn bewiesen, dass er mit seiner Art ein Team weiterentwickeln und die Spieler fördern und gleichzeitig fordern kann", lässt sich Kriens-Sportchef Yves Jöhl zur Entscheidung zitieren.

Sporting Club Schaffhausen: Trainer Demirtas tritt ab. Beim Sporting Club Schaffhausen kommt es zu Veränderungen im Trainerstaff. Sabri Demirtas gibt seine Chefposten-Rolle nach insgesamt drei Saisons ab. Unter seiner Führung war im Juni 2024 nach über 18 Jahren wieder der Aufstieg in die 3. Liga gelungen. Dort kämpfen die derzeit auf Platz 8 klassierten Schaffhauser in der äusserst spannenden Gruppe 5 noch um den Klassenerhalt. Losgelöst des Meisterschaftsausgangs ist die Nachfolge von Demirtas bereits geregelt. So wird das Team inskünftig von einem Quartett betreut. Sprich: Dem bisherigen Sportchef Angelo Lagona und seinem weiterhin stürmenden Sohn Alessandro. Dem bisherigen Goalie und Assistenztrainer Serdar Duran sowie neu Semih Kozallik, der von der SV Schaffhausen dazu stösst.