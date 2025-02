Lukas Podolski soll ebenfalls beim Legendencup in Wiesbaden dabei sein. – Foto: Benni Emrich - Archiv

Promis und Kreisligagrößen: "Tag der Legenden" nimmt weiter Formen an Bekannte Fußballer aus der Region und Ex-Profis kicken am 1. Mai im Wiesbadener Helmut-Schön-Sportpark für den guten Zweck +++ Zwei Weltmeister von 2014 sollen beim Event dabei sein +++ 3.500 Tickets verkauft +++ Kurier überträgt im Livestream Verlinkte Inhalte Legendencup WI Kevin Großkreutz Lukas Podolski Daniel Ritzel

Wiesbaden. Mit drei Benefiz-Aktionen haben lokalen Fußball- und Handballgrößen es bereits geschafft, eine beachtliche Summe für den guten Zweck einzuspielen. Doch die kommende Veranstaltung soll nochmal ganz andere Dimensionen erreichen. Der von "Kreisliga-Professor" Daniel Ritzel federführend organisierte "Tag der Legenden" bringt nicht nur bekannte Kicker aus Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus zusammen, sondern auch (inter-)national bekannte Fußballer und Schlagerstars. Je näher das Event am 1. Mai im altehrwürdigen Helmut-Schön-Sportpark rückt, desto mehr laufen die Planungen auf Hochtouren. Immer mehr Details zu dem Event, das der Wiesbadener Kurier im Livestream übertragen wird, sind nun bekannt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. In die Runde der bekannte Fußballer, die im Rahmen des "Legendencups" gegeneinander antreten werden, könnte sich am 1. Mai ein echter Hochkaräter gesellen. Denn dass Lukas Podolski zum Event nach Wiesbaden kommen soll, gilt mittlerweile als spruchreif. "Er wird da sein, jedoch ist noch unklar, ob er auch auflaufen wird", sagt Ritzel. Da Podolski immer noch als Profi in Polen spielt, bestehe natürlich immer ein Restrisiko, das seine Präsenz in der hessischen Landeshauptstadt kurzfristig verhindern könnte.

Weitere Infos zum "Tag der Legenden" lest ihr in diesem Bericht. Podolski wäre nicht der einzige Weltmeister von 2014, der beim Legendencup zugegen ist. Denn Kevin Großkreutz hat ebenfalls sein Kommen zugesagt. Mit der BVB-Legende, ist Ritzel im stetigen Austausch, Gemeinsam mit dem an Krebs erkrankten BVB-Fan Liam Brummer, zu dessen Gunsten der FSV Mainz 05 im Herbst ein Benefizspiel veranstaltet hatte, war er bereits in Dortmund mit Großkreutz Essen. "Ein super lässiger Typ", schwärmt Ritzel über Großkreutz. Auch der MMA-Kämpfer Christian Eckerlin, einst im Nachwuchsbereich beim SV Darmstadt 98, wird bei dem Event dabei sein und mitspielen.

Ein schöner Tag in Dortmund: Organisator Daniel Ritzel (links) war mit dem an Krebs leidenden Liam Brummer (unten, mit Mütze), dessen Eltern und BVB-Legende Kevin Großkreutz (roter Pulli) gemeinsam in Dortmund essen. Großkreutz wird auch beim "Legendencup" am 1. Mai in Wiesbaden dabei sein. – Foto: Ritzel