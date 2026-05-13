Prominenz am Bad: Ex-Profi Ronny Kujat neuer Trainer beim SSV

Ronny Kujat (mitte) steht für die nächsten Spiele an der Seitenlinie des SSV Markranstädt. – Foto: Verein

Nur wenige Tage nach dem personellen Beben im Stadion am Bad hat der SSV Markranstädt die Weichen für die entscheidende Phase der Saison gestellt. Ronny Kujat übernimmt mit sofortiger Wirkung das Traineramt beim Tabellenzehnten der Sachsenliga. Der 51-Jährige tritt damit die Nachfolge von Olaf Brosius und André Bittner an, die nach einer Serie von drei Niederlagen ihre Ämter niedergelegt hatten. Für Kujat ist es eine Rückkehr an eine Wirkungsstätte, die er aus verschiedenen Perspektiven bestens kennt.

Die sportliche Vita des neuen Übungsleiters bringt eine für die Landesliga außergewöhnliche Expertise mit. Kujat blickt auf eine Karriere mit fast 150 Einsätzen in der 2. Bundesliga zurück. Auch beim SSV hinterließ er bereits tiefe Spuren: Zwischen 2005 und 2009 war er als Leistungsträger in der Oberliga für die Randleipziger aktiv und blieb dem Verein später auch als Spieler der Ü35 erhalten. Nachdem er erste Erfahrungen als Trainer im Nachwuchsbereich sammelte, folgt nun die Bewährungsprobe im Herrenbereich unter erschwerten Bedingungen.

Die Zielsetzung für das verbleibende Restprogramm ist angesichts der tabellarischen Situation klar definiert. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und vor allem die gemeinsame Arbeit mit der Mannschaft“, erklärte Kujat bei seiner offiziellen Vorstellung durch Präsident Diethelm Franz und Schatzmeister René Mücke. Der neue Trainer, der bereits am Dienstagabend seine erste Übungseinheit leitete, gab die Marschroute für die kommenden Wochen unmittelbar vor: „Es sind noch fünf Spiele zu absolvieren und wir wollen so viele Punkte wie möglich holen.“