Prominenter Name: FC Töging verpflichtet Romuald Lacazette

Der 31-jährige Mittelfeldspieler spielte zuletzt bei TürkGücü München und kam dabei 11x zum Einsatz. Sein letzter Einsatz datiert allerdings aus dem Dezember 24. Beim Bezirksligisten wird er als spielender Co-Trainer von Neu-Coach Robert Berg (kommt vom SV Wacker Burghausen) fungieren und ist laut Vereinsmeldung "der absolute Wunschkandidat". Bekannt ist der Franzose aus seiner Zeit beim TSV 1860 München, für den er in der in der zweiten und dritten Liga aktiv war und dem SV Darmstadt. Anschließend spielte er in der Region beim TSV Wasserburg, kam dort aber nur zweimal zum Einsatz und bei kleineren Vereinen in der Schweiz und Frankreich.

Lacazette entstammt der Jugend von Paris St. Germain, sein Cousin Alexandre Lacazette ist vielfacher französischer Nationalspieler bei Olympique Lyon.