Prominenter Besuch in Zipsendorf

Aber gehen wir weg von einzelnen Spielern und schauen darauf, was uns am 14. Spieltag in der Bluechip-Arena erwartet.

Die Bilanz aus den letzten 5 Spielen beider Teams ist identisch, 2 Siege und 3 Niederlagen. Dabei tankt der ZFC gerade enormes Selbstbewusstsein. Nach starken Auftritten gegen den FCC und Lok stehen die Thüringer auch noch im Halbfinale des heimischen Pokales. Dort konnte man sich am vergangenen Freitag souverän mit einem 0:6 Sieg beim 1.FC Greiz durchsetzten. Auch ZFC-Topscorer Andy Trübenbach traf bei der „Schneeparty“ gleich drei Mal. Mit diesen Auftritten herrscht auch in Zipsendorf, nach viel Kritik und Trübsal, wieder gute Stimmung und der Glaube an den Nicht-Abstieg, lebt weiter.