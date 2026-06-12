Prominente Verstärkung: "Kurz mal ein Spieler des MSV Börde"

– Foto: MSV Börde

Als einzige Mannschaft aus Sachsen-Anhalt vertritt der MSV Börde am Wochenende wieder das Bundesland beim Deutschen Altherren Supercup der Ü32 im baden-württembergischen Rutesheim. Bei der Anreise am Donnerstag saß eine prominente Verstärkung mit im Mannschaftsbus.

Christian Beck, ehemaliger Zweitliga-Angreifer des 1. FC Magdeburg, wird am Wochenende die Schuhe für den MSV Börde binden. Der 38-Jährige lief bis zuletzt noch für den FSV Schöningen in der Regionalliga Nord auf und wird in der neuen Saison das Trikot des Burger BC in der LOTTO-Landesliga Nord tragen. Dazwischen hat sich nun noch ein kurzes Engagement auf Zeit beim MSV Börde ergeben. Zum Spielerprofil:

"Das ist daraus entstanden, dass wir mit Sebastian Altmann einen Spieler in der Mannschaft haben, der in der Nähe von ,Beckus' wohnt und mit ihm montags immer in der Halle ein bisschen Fußball spielt", erzählt Martin Riemann vom MSV. ",Alti' hat ihm erzählt, dass wir zur Deutschen Meisterschaft nach Rutesheim fahren und eine coole Truppe sind." Daraufhin hätte der ehemalige Drittliga-Torschützenkönig seine Unterstützung angeboten.

FSV Schöningen stimmt der Gastspielgenehmigung zu

Dann ging es ganz schnell. "Mit einem großen Dank an den FSV Schöningen, bei dem ,Beckus' noch bis Ende Juni unter Vertrag steht, haben wir die Gastspielgenehmigung für ihn bekommen", erklärt Riemann. So ist Christian Beck "für das Wochenende kurz mal ein Spieler des MSV Börde", sagt der 41-Jährige und ergänzt: "Wir haben Bock darauf, er hat Bock darauf."