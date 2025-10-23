Prominente Verstärkung für den Vorstand des SV Glehn

Der SV Glehn darf in Benjamin Josephs und Angela Küsters zwei starke Neuzugänge in der Vereins- und Vorstandsarbeit begrüßen: Nachfolger von Andrea Jakob, die nach vielen Jahren als Geschäftsführerin des Hauptvereines und Mitglied des Jugendvorstandes aus dem Hauptverein ausscheidet, ist Benjamin Josephs. Angela Küsters konnte als Mitarbeiterin für die neu geschaffene Geschäftsstelle gewonnen werden.

„Der SV Glehn ist ein hervorragend aufgestellter Verein. Ich bin froh, Teil der ‚football family‘ zu sein und freue mich darauf, in einem starken Team daran mitzuwirken, unseren Mitgliedern eine Heimat zu geben und insbesondere den vielen Kindern und Jugendlichen im Verein bei Spielen und Veranstaltungen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, sagt der 44-jährige Josephs, der seit einigen Jahren in Glehn lebt und dessen Sohn bei den SV-Bambini spielt. Als Geschäftsführer des Technologiezentrums Glehn und als Pressesprecher des Rhein-Kreises Neuss hat er auch beruflich viel Glehn-Bezug.

Andrea Jakob wurde bereits bei der Jahreshauptversammlung im Frühjahr offiziell verabschiedet und hatte den Geschäftsführerposten kommissarisch bis zur Einarbeitung ihres Nachfolgers weitergeführt. „Andrea hat organisatorisch ein sehr gutes Feld hinterlassen, das macht mir den Einstieg umso einfacher. Ich freue mich aber sehr, dass sie auch weiterhin im Team mitarbeiten wird, nur nicht mehr in vorderster Front“, so Josephs.

Angela Küsters (64) ist Großmutter von zwei Kindern, die beim SV Glehn kicken und übernimmt ab sofort eine Fülle von administrativen Aufgaben. Sie fungiert zudem als Ansprechpartnerin vor Ort. Zu festen Zeiten (dienstags und freitags nachmittags) ist Küsters im Vereinsheim anzutreffen, kümmert sich um den Fanshop und nimmt sich verstärkt der Betreuung von Neumitgliedern an.