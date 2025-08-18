Der MSV enttäuscht gegen den DSC 99. – Foto: Dennis Kemmerling

Promi-Elf des MSV Düsseldorf patzt zum Bezirksliga-Auftakt Trotz prominenter Namen setzte es für die Tomic-Elf ein 1:2 beim DSC 99 – die Gastgeber überzeugten mit Teamgeist und einem starken Debütanten.

Große Namen garantieren noch lange keine Punkte. Diese Erfahrung musste der MSV Düsseldorf gleich am ersten Spieltag in der Bezirksliga machen. Für das Auswärtsspiel beim DSC 99 schickte MSV-Trainer Goran Tomic eine für Siebtligaverhältnisse durchaus prominent besetzte Startelf auf den Kunstrasen an der Windscheidstraße. Doch die Mannen um Kapitän Wiren Bhaskar brachten die Pferdestärken nicht auf den Platz. Folgerichtig setzte es für den Klub aus Eller eine 1:2-Niederlage.

DSC kauft MSV den Schneid ab Nach Ansicht von Goran Tomic entsprach das Ergebnis auch den Kräfteverhältnissen. „Glückwunsch an den DSC für einen absolut verdienten Sieg. Sie sind in dieser Saison mein Geheimfavorit“, führte der Trainer des MSV aus.

Bereits nach drei gespielten Minuten setzte es für die Gäste die erste kalte Dusche in der noch jungen Saison. Auf Vorarbeit von Neuzugang Florian Gnida düpierte DSC-Kapitän Pascal Ryboth MSV-Schlussmann Shunsuke Takahashi mit einem Schuss auf das kurze Torwarteck. Überhaupt verschlief die Tomic-Elf weite Strecken der ersten Hälfte. Daran änderte auch der zwischenzeitliche Ausgleich von Abwehrspieler Bhaskar nach einer Standardsituation nichts (9.). Gerade die Offensive um den ehemaligen Bayern-Profi Sinan Kurt agierte in vielen Situationen noch zu lethargisch, was dem ersatzgeschwächten DSC in die Karten spielte. Nach einer schönen Kombination besorgte Onurcan Baysal die erneute Führung.