Promi-Elf des MSV Düsseldorf patzt zum Bezirksliga-Auftakt

Große Namen garantieren noch lange keine Punkte. Diese Erfahrung musste der MSV Düsseldorf gleich am ersten Spieltag in der Bezirksliga machen. Für das Auswärtsspiel beim DSC 99 schickte MSV-Trainer Goran Tomic eine für Siebtligaverhältnisse durchaus prominent besetzte Startelf auf den Kunstrasen an der Windscheidstraße. Doch die Mannen um Kapitän Wiren Bhaskar brachten die Pferdestärken nicht auf den Platz. Folgerichtig setzte es für den Klub aus Eller eine 1:2-Niederlage.
Nach Ansicht von Goran Tomic entsprach das Ergebnis auch den Kräfteverhältnissen. „Glückwunsch an den DSC für einen absolut verdienten Sieg. Sie sind in dieser Saison mein Geheimfavorit“, führte der Trainer des MSV aus.
Bereits nach drei gespielten Minuten setzte es für die Gäste die erste kalte Dusche in der noch jungen Saison. Auf Vorarbeit von Neuzugang Florian Gnida düpierte DSC-Kapitän Pascal Ryboth MSV-Schlussmann Shunsuke Takahashi mit einem Schuss auf das kurze Torwarteck. Überhaupt verschlief die Tomic-Elf weite Strecken der ersten Hälfte. Daran änderte auch der zwischenzeitliche Ausgleich von Abwehrspieler Bhaskar nach einer Standardsituation nichts (9.).
Gerade die Offensive um den ehemaligen Bayern-Profi Sinan Kurt agierte in vielen Situationen noch zu lethargisch, was dem ersatzgeschwächten DSC in die Karten spielte. Nach einer schönen Kombination besorgte Onurcan Baysal die erneute Führung.
Auf Seiten der Platzherren feierte ein junger Mann sein Bezirksliga-Debüt, den vor Anpfiff wohl niemand auf dem Zettel hatte. Mit dem noch für die A-Junioren spielberechtigten Justus Piet Stracke zog Trainer Sascha Walbröhl in Abwesenheit von Max Gruschel, Mike Walbröhl, Anton Redlich (alle verletzt) und Ayoub Alaiz (gesperrt) ein überraschendes Ass aus dem Ärmel.
Der 18-Jährige führte sich gleich prima ein in ein Team, dass nach der Pause seine Qualitäten in der Abwehrarbeit unter Beweis stellte. „Der MSV ist eigentlich nur nach Standardsituationen gefährlich geworden. Wir haben das wirklich gut wegverteidigt“, lobte Mittelfeldspieler Dennis Dowidat seine Teamkollegen. Diese versäumten es zwar, insbesondere über den nimmermüden Florian Gnida auf der linken Seite frühzeitig den Deckel auf das Spiel zu machen. Doch auch ein knappes 2:1 brachte am Ende die ersten drei Punkte der Saison.