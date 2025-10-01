Prometheus Porz und Hellas Troisdorf jetzt eins !!

👉 Stavros Meladinis, langjähriger 1. Vorsitzender von Prometheus Porz, übernimmt die Schlüsselrolle als Sportdirektor von Hellas Troisdorf. Dabei bringt er nicht nur seine große Erfahrung und Führungsstärke ein, sondern auch die Spieler von Prometheus Porz, die künftig das sportliche Fundament von Hellas verstärken. Zudem wird er eng mit Kosta Xanthopoulos zusammenarbeiten und ihn in seiner Funktion als Vorsitzender tatkräftig unterstützen.

Bereits seit langer Zeit stand Stavros Meladinis in engem Austausch mit den Vorsitzenden Kosta Xanthopoulos und Stergios Boucouras, um die Kräfte zu bündeln und den griechischen Fußball in Deutschland gemeinsam voranzubringen. Jetzt wird dieser Plan Realität.