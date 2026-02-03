"Projekt Zukunft SGH"

Mit dem 7. Tabellenplatz können wir aktuell nicht zufrieden sein, da wir gerade in der frühen Phase der Saison zu viele Punkte liegen gelassen haben. Dennoch haben wir uns durch überzeugende Heimsiege eine Ausgangslage erarbeitet, die es uns ermöglicht, in der Rückrunde noch einmal oben anzugreifen. Wir sind uns einig, dass in dieser Mannschaft deutlich mehr Potenzial steckt.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Der Schlüssel für die kommenden Monate wird vor allem eine stabilere Defensive sein: Wir müssen kompakter stehen, um insbesondere auswärts konstanter zu punkten und die Qualität unseres Kaders dauerhaft auf den Rasen zu bringen.

Seit Frank Schüssler zur Mitte der Hinserie das Traineramt übernommen hat, ist bei der SGH eine Aufbruchstimmung spürbar. Doch Schüssler ist nicht allein angetreten, um den Verein zu bewegen: Mit Noel Goldschmidt konnte er einen Experten für das Torwarttraining gewinnen, der das Team zusätzlich im Bereich der Spielanalyse unterstützt. Die Rolle des Co-Trainers füllt weiterhin Tobias Kuhn aus, der als verlässlicher Anker für die wichtige Kontinuität an der Seitenlinie sorgt.

Diese positive Entwicklung setzt sich in der sportlichen Leitung fort, die seit Oktober von Roman Tomczyk angeführt wird. Tomczyk blickt voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit innerhalb des Vereins und betont das enorme Potenzial der SGH. Er setzt dabei konsequent auf einen nachhaltigen Aufbau statt auf kurzfristige Effekte. Das gemeinsame Ziel von sportlicher Leitung und Trainerteam ist klar definiert: Durch eine intensive Verzahnung aller Verantwortlichen soll der Verein perspektivisch wieder in die A-Klasse zurückgeführt werden.

Das Fundament für diesen Weg ist bereits gelegt, da die SGH als einer der wenigen Vereine der Region alle Jugend-Altersklassen mit Teams besetzt. Diese lückenlose Nachwuchsarbeit bildet eine wertvolle Basis, die langfristig Früchte tragen soll. Dass der aktuell eingeschlagene Kurs schon jetzt großes Vertrauen innerhalb des Kaders genießt, zeigen die Ergebnisse der jüngsten Spielergespräche. Die zahlreichen Zusagen für die kommende Saison unterstreichen den starken Zusammenhalt und den gemeinsamen Glauben an das Projekt „Zukunft SGH“.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Am meisten überrascht uns die enorme Ausgeglichenheit in der Liga. Jeder kann jeden schlagen, sodass aktuell noch sieben Teams um den Aufstieg bzw. den Relegationsplatz mitspielen. Das macht den Wettbewerb extrem spannend.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

In der Rückrunde gilt es den positiven Trend aus der zweiten Hälfte der Hinserie konsequent fortzusetzen. Nach dem überwundenen Fehlstart soll dieser neue Schwung genutzt werden, um in der Tabelle Schritt für Schritt nach oben zu klettern. Im Idealfall gelingt uns dabei eine Erfolgsserie, die das Team noch ein Stück weiter nach vorne bringt.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Die deutsche Mannschaft hat leider in den letzten Monaten zu selten ihre beste Leistung gezeigt. Gelingt es ihr jedoch, ihr wahres Leistungsniveau abzurufen, ist vieles möglich. Zu den Favoriten zählen wir vor allem die europäischen Nationen Spanien, Frankreich und England.