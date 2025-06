Projekt Aufstieg hat für VfB Korschenbroich Erfolg

Vor gut zwei Jahren schien es, als steuere der VfB Korschenbroich auf das sportliche Aus zu. Aufgrund massiven Personalmangels zog der Verein seine Mannschaft in der Saison 2022/23 frühzeitig aus der Kreisliga A zurück – ein Schritt, der nicht selten das Ende eines Fußballklubs bedeutet. Doch in Korschenbroich kam es anders. Der Verein richtete den Blick nach vorn, stellte eine neue Mannschaft und kämpfte nur ein Jahr später bereits wieder um den direkten Wiederaufstieg. Zwar scheiterte man in der Relegation an Mennrath II, doch der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte war gelegt.