„Programm ist sehr taff“: Neuried zieht trotz Niederlage positive Schlüsse vor Relegation

Zum ersten Mal in der Rückrunde auswärts geführt, aber am Ende doch verloren: Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried verabschiedeten sich am Samstagnachmittag mit einer 2:4-Niederlage (1:1) beim BCF Wolfratshausen in Richtung Abstiegsrelegation.

Die startet bereits am Dienstag (18.30 Uhr) mit dem Hinspiel der ersten Runde beim VfB Eichstätt II. Das Rückspiel gegen den Tabellen-15. der Bezirksliga Nord steigt am Samstag um 15 Uhr in Neuried. „Nicht optimal, aber wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen“, sagte Neurieds Coach, Thomas Hiechinger, hinsichtlich des mäßigen Abschlusses der regulären Saison.

Er haderte am Samstag einmal mehr mit der Abschlussschwäche seines Teams, obwohl die Grün-Weißen in der Flößerstadt erstmals in der Rückrunde mehr als ein Tor in einem Spiel erzielten. „Zur Pause müssen wir eigentlich deutlich führen“, monierte Hiechinger. Doch nach zwei frühen Treffern, einem Eigentor von Wolfratshausens Bernhard Kresta nach einem Kopfballduell mit Roman Kriebel und dem schnellen Ausgleich durch BCF-Toptorjäger Fabijan Podunavac, fielen bis zum Seitenwechsel keine weiteren Tore mehr. Dabei zählte Hiechinger mindestens vier hochkarätige Möglichkeiten für seine Mannschaft.