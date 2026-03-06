"Prognostiziere ein deutliches Ergebnis gegen uns"

Der SV Teutonia Groß Lafferde steht dagegen mit nur fünf Punkten aus 15 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Mit 16:59 Toren weist die Mannschaft zudem die schwächste Defensive der Liga auf.

Die Rollen vor der Partie sind klar verteilt. Der Lehndorfer TSV führt die Tabelle mit 43 Punkten aus 17 Spielen deutlich an und stellt mit 70 Treffern die gefährlichste Offensive der Liga.

Vor der Partie blickt Groß Lafferdes Kapitän Tim Paul mit gemischten Gefühlen auf das Duell mit dem Spitzenreiter. Vor allem die personelle Situation bereitet ihm Sorgen.

Auch am vergangenen Spieltag waren beide Mannschaften aktiv: Während Lehndorf überraschend mit 1:3 gegen den Tabellenachten SV Arminia Vechelde verlor, kassierte Groß Lafferde beim Tabellendritten MTV Hondelage eine deutliche 2:11-Niederlage.

„Der Ausblick auf Sonntag ist jetzt nicht allzu rosig. Personell gehen wir auf dem absoluten Zahnfleisch“, sagt Paul. „Ich kann mich da leider auch nur Woche für Woche wiederholen.“

Der ohnehin kleine Kader erschwere die Situation zusätzlich. „Wir haben definitiv einen zu kleinen Kader für eine vernünftige Rückrunde. Wir haben leider auch mehrere Verletzte, die auf jeden Fall noch ein bisschen brauchen werden, um wieder spielfähig zu sein und dann natürlich auch noch nicht auf dem Fitnesslevel sind, das für den Punktspielbetrieb nötig ist“, so Paul.

Favoritenrolle klar verteilt

Die Kräfteverhältnisse erscheinen daher deutlich. „Die Ausgangslage ist, denke ich, klar“, sagt Paul. „Wir haben das erste Spiel der Rückrunde deutlich und auch verdient mit 11:2 in Hondelage verloren.“

Mit dem Lehndorfer TSV wartet nun der Tabellenführer. „Wir treffen jetzt wieder auf eine Mannschaft, die den Winter über durchtrainieren konnte, auf Kunstrasen zumindest im Rahmen der Möglichkeiten“, erklärt Paul.

Und weiter: „Auch wenn diese ganzen Vorzeichen nicht wären, treffen wir auf den Tabellenführer, der jetzt natürlich nach der Niederlage gegen Vechelde noch motivierter sein wird, bei uns zu gewinnen.“

Hoffnung auf schwierige Platzverhältnisse

Ein kleiner Vorteil könnte für die Gastgeber der Zustand des Platzes sein. Nach der Winterpause dürfte der Rasen alles andere als optimal sein.

„Die werden sicherlich Probleme kriegen auf unserem holprigen Platz, der natürlich nach der Winterpause in einem sehr schlechten Zustand sein wird“, sagt Paul. „Alles andere würde mich überraschen.“

Allerdings gilt dies auch für die eigene Mannschaft. „Wir können jetzt diese Woche das erste Mal darauf trainieren. Das heißt, auch für uns wird es ungewohnt sein“, erklärt der Kapitän.

Ziel: Möglichst lange mithalten

Trotz der schwierigen Ausgangslage will Groß Lafferde versuchen, dem Favoriten so lange wie möglich Paroli zu bieten. „Es gilt eigentlich nur darum, über 90 Minuten zu versuchen, möglichst irgendwie Paroli zu bieten und auf Augenhöhe zu bleiben, wenn es ansatzweise geht“, sagt Paul.

Die Erwartungen sind dabei realistisch formuliert. „Alles andere als eine Niederlage wäre für uns ein Gewinn“, erklärt der Kapitän offen. Und fügt hinzu: „Ich prognostiziere ein deutliches Ergebnis gegen uns.“

Das Hinspiel hatte der Lehndorfer TSV bereits klar mit 6:1 für sich entschieden. Auch diesmal spricht die Ausgangslage eindeutig für den Tabellenführer.