Profivertrag unterschrieben: Aus der Landesliga in die Bundesliga

In der Saison 2022/23 lief Rucy Grunenberg für die Frauen der SG Dabrun/Jessen noch in der Landesliga auf, hatte mit 34 Torbeteiligungen in nur sieben Partien eine unglaublich Quote. Nun hat die Mittelfeldspielerin ihren ersten Profivertrag unterschrieben - ab der neuen Saison soll die 18-Jährige fest zum Bundesliga-Kader von RB Leipzig gehören.