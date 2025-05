Profivertrag für Nachwuchstalent Enis Kamga

„Ich bin sehr dankbar dafür, dass mir der FCK das Vertrauen schenkt und mir den Traum von meinem ersten Profivertrag erfüllt hat. In den letzten Jahren konnte ich mich unter sehr guten Bedingungen und einem sehr guten Trainerteam stetig weiterentwickeln. Ich freue mich darauf, diesen Prozess weiter voranzutreiben und in diesem Umfeld mein Spiel noch weiter zu verbessern“, so FCK-Nachwuchstorwart Enis Kamga.

Enis Kamga wechselte vor drei Jahren vom Ludwigshafener SC ins Nachwuchsleitungszentrum der Roten Teufel. Der 17-Jährige entwickelte sich in der Lautrer Torwartschule zu einem der Top-Talente und konnte kürzlich auch sein Debüt für die DFB-U18-Nationalmannschaft feiern. Bereits im Januar 2025 reiste Enis Kamga gemeinsam mit der Profimannschaft des 1. FC Kaiserslautern ins Wintertrainingslager nach Malta und kam neben seinen Partien für die U19 des FCK auch für die U21 in der Oberliga zum Einsatz.

„Die Talente aus unserem Nachwuchsleistungszentrum sind eines unserer höchsten Güter. Es ist daher unser Bestreben, unsere eigenen Nachwuchsspieler so zu fördern und zu entwickeln, dass ihnen der Sprung in den Profibereich gelingt. Enis hat in seinen drei Jahren beim FCK eine sehr gute Entwicklung genommen und ist im Torwartbereich zu einem Top-Talent gereift. Wir freuen uns, dass Enis weiterhin ein Teil des Vereins bleibt und darauf, ihn auf dem nächsten wichtigen Schritt in seiner noch jungen Karriere zu begleiten“, sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos zum Transfer.