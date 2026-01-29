Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Profivertrag bis 2030: Bayer 04 setzt auf U19-Nationalspieler Culbreat
Bayer 04 Leverkusen hat den Vertrag mit dem deutschen U19-Nationalspieler Montrell Culbreath vorzeitig verlängert. Der offensive Mittelfeldspieler und Rechtsaußen unterzeichnete beim Fußball-Bundesligisten einen bis zum 30. Juni 2030 gültigen Kontrakt. Culbreath spielt seit 2023 im Nachwuchsbereich für die Werkself. Im vergangenen Dezember erzielte er beim Auswärtserfolg von Bayer 04 gegen RB Leipzig mit seinem ersten Bundesliga-Treffer für die Leverkusener Lizenzmannschaft das Tor zum 3:1-Endst
„Wir freuen uns sehr über diesen Abschluss mit Montrell Culbreath. Er hat sich in den zurückliegenden Jahren in unseren U-Teams hervorragend entwickelt und auch in vielen Trainingseinsätzen mit der Profimannschaft seine guten Perspektiven aufgezeigt“, erklärt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. Auch Kim Falkenberg betont als Direktor Fußball von Bayer 04 die großen Möglichkeiten des trickreichen und schnellen Offensivakteurs: „Montrell gehört in unserer U19 aktuell zu den absoluten Leistungsträgern. Wir trauen ihm zu, seinen vorgezeichneten Weg in den Profikader erfolgreich fortzusetzen und als Eigengewächs zu einem Bayer 04-Spieler der Zukunft zu werden.“
Culbreath zeigt sich begeistert und hochmotiviert für die kommenden Jahre: „Mit diesem Profivertrag geht für mich ein Herzenswunsch in Erfüllung. Mich bei einem Champions-League-Klub wie Bayer 04 für solch einen langfristigen Zeitraum empfehlen zu können, ist ein Traum“, so der Rechtsfuß. „Ich werde versuchen, viel zu lernen, mich stetig zu verbessern und das Vertrauen zu rechtfertigen.“