Profivertrag bis 2030: Bayer 04 setzt auf U19-Nationalspieler Culbreat

„Wir freuen uns sehr über diesen Abschluss mit Montrell Culbreath. Er hat sich in den zurückliegenden Jahren in unseren U-Teams hervorragend entwickelt und auch in vielen Trainingseinsätzen mit der Profimannschaft seine guten Perspektiven aufgezeigt“, erklärt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. Auch Kim Falkenberg betont als Direktor Fußball von Bayer 04 die großen Möglichkeiten des trickreichen und schnellen Offensivakteurs: „Montrell gehört in unserer U19 aktuell zu den absoluten Leistungsträgern. Wir trauen ihm zu, seinen vorgezeichneten Weg in den Profikader erfolgreich fortzusetzen und als Eigengewächs zu einem Bayer 04-Spieler der Zukunft zu werden.“