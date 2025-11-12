Profivertrag bei Rot-Weiss Essen für James Gnagnon

Bedeutet: Der U19-Spieler wird ab sofort ein Mal pro Woche bei den Profis trainieren und so an die erste Mannschaft herangeführt. Bereits in der vergangenen Sommervorbereitung gehörte er teilweise zum Aufgebot des Teams von Cheftrainer Uwe Koschinat. Er wird zudem – dasselbe Vorgehen wie aktuell bei Nico Schulte-Kellinghaus – auch noch parallel Bestandteil der RWE-U19 von Trainer Michael Delura bleiben. Sein Bruder Joshua Quarshie hat ihm gezeigt, wie es gehen kann: 2020 wechselte er in die RWE-Jugend und machte auf sich aufmerksam (blieb bis 2022). Aktuell spielt er beim englischen Zweitligisten FC Southampton.

James Gnagnon: „Für mich geht heute ein Traum in Erfüllung. Dass ich dem RWE-Profikader angehören werde, ist einfach super und eine große Ehre für mich. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, die Unterstützung und den guten, transparenten Austausch mit allen Beteiligten und möchte jetzt auf dem Platz mit guten Leistungen zeigen, was ich kann. Ich freue mich auf die Trainingseinheiten und versuche, so viel es geht mitzunehmen und aufzusaugen. Meinen ersten Profivertrag bei RWE unterschrieben zu haben, macht mich sehr stolz.“

RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann: „James ist ein robuster und variabel einsetzbarer Verteidiger, der schon in einzelnen Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft gezeigt hat, was für ein Potenzial in ihm steckt. Wir nehmen ihn ab sofort mit in den Profikader auf, weil er uns über einen längeren Zeitraum und speziell auch im Sommertrainingslager mit seinen Anlagen überzeugt hat. Mit seinem bodenständigen Charakter ist er auch neben dem Platz ein Spieler, den wir weiter fördern wollen. Nun wird er jede Woche beim Training der Profis teilnehmen und so an das Niveau der ersten Mannschaft weiter herangeführt. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem FÖRDERWERK können wir ihm somit einen optimalen Übergang vom älteren Juniorenfußball in den Profifußball bieten. Unser Dank gilt natürlich auch und ganz besonders allen Trainern und Mitarbeitern im FÖRDERWERK, ohne die solch ein Schritt nicht möglich wäre.“