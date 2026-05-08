Profivereine schwören auf den Lüttinger Kunstrasen Der Zeitplan für den Austausch der beiden Kunstrasen-Spielflächen in Lüttingen steht. Die Arbeiten verschieben sich in die Sommerpause der Spieler. Welchen Teppich der SSV Rheintreu erhält und wie der Ablauf ist. von René Putjus · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Lüttingen freut sich auf den neuen Kunstrasen – Foto: Marcel Eichholz

Bundesligist Bayern München arbeitet mit der Firma Polytan zusammen. Auch die Profis von Bayer Leverkusen trainieren auf Kunstrasen, die das Unternehmen aus Burgheim entwickelt hat. Und im nächsten Monat werden Polytan-Mitarbeiter nach Lüttingen kommen, um die große und kleine Kunstrasen-Spielfläche des SSV Rheintreu austauschen. Los geht’s am 8. Juni, wie die Stadt Xanten auf Nachfrage mitteilte. So sieht der Zeitplan fürs Modernisierungsprojekt im Fischerdorf aus.

Fußballer können Klubgeschichte schreiben Eigentlich sollten die Arbeiten schon Mitte dieses Monats beginnen. Doch da die Lüttinger A-Liga-Spieler erstmals in der Klubgeschichte in die Bezirksliga aufsteigen können und für den 31. Mai die letzte Heimpartie gegen den Büdericher SV angesetzt ist, geht’s etwas später los. „Wir haben kein Problem damit. Hauptsache ist doch, dass wir einen neuen Kunstrasen bekommen. Die Arbeiten finden dann in eben der Sommerpause statt“, sagt Mirko Poplawski aus dem Vereinsvorstand. Der Klub erhält einen Teppich aus der Produktmarke LigaTurf. Polytan dazu: „LigaTurf ist die offizielle Spieloberfläche in Fußball-Erstligastadien wie dem Wankdorf-Stadion in Bern.“ Der LigaTurf-Kunstrasen von Polytan sei „nach wie vor eines der am häufigsten“ von der FIFA zertifizierten Fußballrasensysteme.

Am 8. Juni startet der Rückbau des alten Kunstrasens, erläutert Andre Overfeld vom Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten. In der Woche drauf werde die elastische Tragschicht kontrolliert und eventuelle Ausbesserungsarbeiten vorgenommen. Anschließend wird der neue Teppich verlegt, in der Folgewoche findet die Einsandung statt. Anfang Juli, so Overfeld, soll der Austausch abgeschlossen sein. „Die vorhandene Pflegemaschine kann übrigens weiter genutzt werden.“ Erst kommt der Kunstrasen, dann das neue Flutlicht Bis Ende Juli sollen die modernen LED-Flutlichtstrahler angebracht sein. Neue Masten müssen nicht her, die acht alten können stehen bleiben. Das habe eine Standsicherungsprüfung ergeben, weiß Overfeld. Rund 440.000 Euro kostet die gesamte Sanierung.