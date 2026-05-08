Profivereine schwören auf den Lüttinger Kunstrasen

Bundesligist Bayern München arbeitet mit der Firma Polytan zusammen. Auch die Profis von Bayer Leverkusen trainieren auf Kunstrasen, die das Unternehmen aus Burgheim entwickelt hat. Und im nächsten Monat werden Polytan-Mitarbeiter nach Lüttingen kommen, um die große und kleine Kunstrasen-Spielfläche des SSV Rheintreu austauschen. Los geht’s am 8. Juni, wie die Stadt Xanten auf Nachfrage mitteilte. So sieht der Zeitplan fürs Modernisierungsprojekt im Fischerdorf aus.
Eigentlich sollten die Arbeiten schon Mitte dieses Monats beginnen. Doch da die Lüttinger A-Liga-Spieler erstmals in der Klubgeschichte in die Bezirksliga aufsteigen können und für den 31. Mai die letzte Heimpartie gegen den Büdericher SV angesetzt ist, geht’s etwas später los. „Wir haben kein Problem damit. Hauptsache ist doch, dass wir einen neuen Kunstrasen bekommen. Die Arbeiten finden dann in eben der Sommerpause statt“, sagt Mirko Poplawski aus dem Vereinsvorstand.
Der Klub erhält einen Teppich aus der Produktmarke LigaTurf. Polytan dazu: „LigaTurf ist die offizielle Spieloberfläche in Fußball-Erstligastadien wie dem Wankdorf-Stadion in Bern.“ Der LigaTurf-Kunstrasen von Polytan sei „nach wie vor eines der am häufigsten“ von der FIFA zertifizierten Fußballrasensysteme.
Am 8. Juni startet der Rückbau des alten Kunstrasens, erläutert Andre Overfeld vom Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten. In der Woche drauf werde die elastische Tragschicht kontrolliert und eventuelle Ausbesserungsarbeiten vorgenommen. Anschließend wird der neue Teppich verlegt, in der Folgewoche findet die Einsandung statt. Anfang Juli, so Overfeld, soll der Austausch abgeschlossen sein. „Die vorhandene Pflegemaschine kann übrigens weiter genutzt werden.“
Bis Ende Juli sollen die modernen LED-Flutlichtstrahler angebracht sein. Neue Masten müssen nicht her, die acht alten können stehen bleiben. Das habe eine Standsicherungsprüfung ergeben, weiß Overfeld. Rund 440.000 Euro kostet die gesamte Sanierung.
Auf dem alten Kunstrasen wird übrigens in Lüttingen seit 2010 gespielt. Auch damals hatte die Firma Polytan den Zuschlag bekommen.