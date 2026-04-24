Profitiert TSV Gau-Odernheim von Punktabzug? Die nächsten beiden Gegner stecken im Rechtsstreit +++ Drei weitere Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach von Torben Schröder · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

So wie gegen Cosmos Koblenz wollen die Fußballer vom TSV Gau-Odernheim auch am Sonntag nach der Partie gegen FV Dieflen jubeln. Foto: Mirco Metzler / pakalski-press - Archiv

Gau-Odernheim. Auch in dieser nicht-englischen Woche ist Bewegung im Abstiegskampf der Oberliga. Grund ist der Sechsfach-Wechsel des FV Diefflen beim 3:2-Sieg beim SC Idar-Oberstein. Fünf Wechsel sind erlaubt, Idar legte Protest ein. Beim TSV Gau-Odernheim verfolgt man das Verfahren mit großem Interesse. Nicht nur, dass bei einer Annullierung des Sieges der Saarländer die Abstiegszone um einen Zähler weiter weg wäre. Es handelt sich auch um die nächsten beiden Gegner der Petersberg-Elf.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Dieflen so etwas wie Team der Stunde, wenn ... Am Sonntag (15 Uhr) kommt so etwas wie die Mannschaft der Stunde an den Petersberg. Vier Spiele, darunter gegen Top-Team Pirmasens (2:2), zehn Punkte – wäre da nicht der Regel-Fauxpas, der FVD würde mit Siebenmeilenstiefeln aus dem Keller marschieren. „Ein verschworenes Team mit viel Erfahrung und zwei Ausnahmespielern“, blickt TSV-Trainer Florian Diel auf das 22-Tore-Duo Chris Haase und Fabian Poß.

Zudem dürfte Diefflen mit einer „Jetzt erst recht“-Haltung an den Petersberg reisen. Denn die Zeichen stehen auf Abzug der drei Punkte. In erster Instanz hat die Spruchkammer des für die Oberliga zuständigen Regionalverbands allerdings Idar auch keine Zähler zugestanden. Die Begründung ähnelt stark jener der ersten Instanz beim Rechtsstreit Rot-Weiß gegen Cosmos Koblenz, als die siegreichen „Cosmonauten“ ein Wechselfenster zu viel beanspruchten. Das Ende vom Lied, wenn auch nach einigen Wochen Bedenkzeit bei den Verbandsjuristen: Keiner bekam die Zähler. So wie damals Rot-Weiß Koblenz, wird nun aller Voraussicht nach auch der SC Idar-Oberstein Protest einlegen. Nach Idar-Oberstein reist die Diel-Elf am 2. Mai, ehe das Saisonfinale mit vier Heimspielen am Stück ansteht. Der Aufsteiger hat also alle Trümpfe in der Hand, den Ligaverbleib einzutüten, egal ob die rote Zone nun fünf oder sechs Punkte entfernt ist. Der TSV-Trainer hat aktuell ein Déjà-vu. Als Diel 2008/09 als A-Junior zu den Gau-Odernheimer Aktiven aufrückte, galt es einen Zwölf-Punkte-Abzug wegzustecken. Es war vergessen worden, für Robin Forg die Spielberechtigung einzuholen. „Damals war auch das Motto ‚Jetzt erst recht‘, und wir haben es tatsächlich geschafft, als Vorletzter in der Landesliga zu bleiben“, erzählt Diel.