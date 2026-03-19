Profitiert der Siegburger SV vom Ausgang des Top-Spiels?

Nach dem klaren Sieg in Porz will der Siegburger SV auch gegen Teutonia Weiden nachlegen. – Foto: Lucy Neuber

Der Siegburger SV 04 blickt nach dem deutlichen Erfolg in Porz mit großem Selbstvertrauen auf das kommende Heimspiel gegen Teutonia Weiden. Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten könnte die Mannschaft im Rennen um die Spitzenplätze entscheidend heranrücken lassen, da sich die Konkurrenz gegenseitig die Punkte nimmt.

Die Konstellation an der Tabellenspitze der Mittelrheinliga spielt dem Siegburger SV 04 an diesem Wochenende in die Karten. Da der Tabellenzweite Eintracht Hohkeppel und Spitzenreiter Bergisch Gladbach 09 im direkten Gipfeltreffen aufeinandertreffen, bietet sich der Mannschaft von Trainer Alexander Otto die Gelegenheit, den Rückstand von derzeit fünf beziehungsweise sieben Zählern zu verkürzen. Mit 37 Punkten rangiert der SSV fest auf dem vierten Platz und strotzt nach dem jüngsten 5:1-Auswärtssieg bei der SpVg Porz vor Spielfreude.

Otto: "Eigene Moment ruhig ausspielen"

Gegner am Sonntag ist der FC Teutonia Weiden, der mit lediglich zwölf Zählern auf dem 15. Tabellenplatz ums sportliche Überleben kämpft. Die Erinnerungen an das Hinspiel dürften bei den Gästen noch für Schmerzen sorgen: Mit 7:0 überrollten die Siegburger die Teutonia damals – es war der bisher höchste Saisonsieg der 04er. Trotz dieser deutlichen Vorzeichen warnt SSV-Coach Alexander Otto vor Nachlässigkeiten und stellt sich auf eine wehrhafte Gästeelf ein. „Ich erwarte kein identisches Spiel wie zuletzt gegen Porz, dafür ist Weiden in seiner Struktur einfach anders aufgestellt. Nach der Niederlage gegen die Sportfreunde haben sie zudem einiges gutzumachen, weshalb ich sie sehr wach und aggressiv erwarte“, ordnet Otto die Lage ein. Für seine eigene Elf gibt er eine klare Marschroute vor: „Für uns wird entscheidend sein, das Spiel zu kontrollieren und unsere eigenen Momente ruhig und sauber auszuspielen.“

Schwächster Angriff trifft auf drittbeste Defensive

Bei den Gästen aus Weiden ist die Stimmung nach der knappen 3:4-Niederlage in letzter Sekunde gegen die Sportfreunde Düren angespannt. Der sportliche Leiter Cemil Temür macht sich keine Illusionen über die Aufgabe im Walter-Mundorf-Stadion. „Das nächste Auswärtsspiel in Siegburg wird natürlich sehr hart. Ich habe mir in dieser Woche viele Gedanken gemacht“, gesteht Temür. Die personelle Situation bleibt dabei ein Balanceakt: Zwar kehren zwei Akteure in das Aufgebot zurück, gleichzeitig drohen jedoch zwei weitere Spieler verletzungsbedingt auszufallen, nachdem sie aus der Vorwoche angeschlagen hervorgingen.