Profiteur der Urlaubszeit: In Planegg spielt sich Bonic in den Mittelpunkt

„Das ärgert mich sehr, das hätte ich schon gerne mitgenommen“, verrät Bonic, der auch in der Begegnung am heutigen Mittwochabend (18.15 Uhr) zu Hause an der Hofmarkstraße gegen den TSV Gilching-Argelsried nicht mitwirken kann.

Planegg – Den rund einwöchigen Urlaub in Kroatien genießt Matej Bonic derzeit natürlich in vollen Zügen. Die Hochzeit seines besten Freundes konnte er geschickt mit einem Besuch in seinem Heimatdorf verbinden. Und doch ist der 25-jährige Defensivspieler des SV Planegg-Krailling ein kleines bisschen wehmütig, denn durch seine Abwesenheit verpasst er ausgerechnet die Bezirksliga-Partie seiner Mannschaft gegen Ex-Verein BCF Wolfratshausen am kommenden Sonntag.

Dabei hätte laut SVP-Trainer Pero Vidak nichts dagegengesprochen, dass der Deutsch-Kroate wie schon in den vergangenen beiden Partien auch gegen Gilching wieder von Anfang an auf der Sechser-Position aufläuft. Dabei ist seine ursprünglich gelernte Rolle die Innenverteidigung.

„Ich bin ausgebildeter Innenverteidiger, und das ist meine Lieblingsposition. Aber ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft und freue mich über jede Minute, die ich bekomme“, sagt Bonic demütig, der in Vorbereitungsspielen auch schon als Linksverteidiger ausgeholfen hat. Und zuletzt eben zum wiederholten Male im zentral-defensiven Mittelfeld neben Spielgestalter Mario Simic.

Überraschend souveräne Vorstellungen

Geschuldet ist das auch der Tatsache, dass Vidak derzeit aufgrund einiger urlaubsbedingter Absenzen bei der Aufstellung ein wenig improvisieren muss. Bonic, der in der Innenverteidigung sehr starke Konkurrenz hat, bekam seine Chance auf der Sechs und nutzte sie bislang.

Bei der 0:2-Niederlage gegen den MTV München vor zweieinhalb Wochen wurde er erst kurz vor Schluss eingewechselt, beim SV Pullach (4:1-Sieg) spielte er bereits knapp 70 Minuten und beim TSV Geiselbullach vergangenen Samstag (2:0-Sieg) dann von Anfang bis Ende. „Er bewegt sich auf der Sechs gut, ist fit und robust genug. Er läuft viel und kämpft“, lobt Vidak den 25-Jährigen. „Er macht seine Sache sehr gut und verdient sich jede Minute.“

Zurück an alter Wirkungsstätte

Und Bonic ist im Planegger Kader mit vielen externen Zugängen in den vergangenen beiden Jahren einer mit dem viel zitierten Stallgeruch. „Da haben wir bei den Neuverpflichtungen zuletzt ein bisschen drauf geschaut“, betont Vidak. In Deutschland geboren und aufgewachsen, lernte Bonic das Kicken beim SC Unterpfaffenhofen-Germering, ehe er in der C-Jugend zum SVP wechselte und dort unter anderem in der U19-Landesliga Stammspieler war.

Nach rund sieben Jahren an der Hofmarkstraße versuchte er nach der Corona-Pause sein Glück beim damals eine Liga höher in der Bezirksliga spielenden BCF. Dort blieb der Sportmanagement-Student zweieinhalb Jahre, ehe es ihn nach einem halbjährigen Abstecher zu Bezirksligist TSV Eching vor allem wegen der Fahrtstrecke aus seinem Wohnort Germering wieder zurück nach Planegg zog. Dieser Schritt sei ihm nicht schwergefallen, stellt Bonic klar.

Schwierige Aufgabe in der englischen Woche

Schon in der Jugend habe er sich sehr mit dem SVP identifiziert. Und: „Es macht mir sehr großen Spaß in der Mannschaft. Das ist eine coole Truppe, und ich kann von den erfahrenen Spielern noch viel lernen – auf und neben dem Platz.“

Am heutigen Mittwoch muss es das von Bonic augenzwinkernd als „süd-slawisch geprägt“ bezeichnete Team ohne den 25-Jährigen richten. Gegen Gilching erwartet Coach Vidak eine herausfordernde Aufgabe: „Sie machen mir einen stabileren Eindruck als letzte Saison. Das ist eine gute Mannschaft aus den oberen Tabellengefilden.“ Zuletzt ließ der TSV mit einem 4:1-Sieg in Unterzahl gegen den MTV aufhorchen.